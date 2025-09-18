Criminal cases Investigation in Bihar will be strict Patna High Court 15 point SOP to police बिहार में क्रिमिनल केस की जांच टाइट होगी, हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को 15 पॉइंट SOP जारी की, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में क्रिमिनल केस की जांच टाइट होगी, हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को 15 पॉइंट SOP जारी की

बिहार में क्रिमिनल केस की जांच टाइट होगी, हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को 15 पॉइंट SOP जारी की

बिहार में क्रिमिनल केस की जांच में पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने से अपराधियों के बच जाने की आशंका को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के लिए 15 पॉइंट की एसओपी जारी की है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, पटनाThu, 18 Sep 2025 08:16 PM
बिहार में क्रिमिनल केस की जांच टाइट होगी, हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को 15 पॉइंट SOP जारी की

बिहार में अब आपराधिक मामलों की जांच में सख्ती लाई जाएगी। अपराध के बाद अपराधियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस की जांच के लिए पुलिस वालों को 15 पॉइंट की एसओपी जारी की है। इसमें घटनास्थल का मुआयना करने से लेकर सबूत इकट्ठा करने तक में क्या-क्या मानक होते हैं, इसके दिशानिर्देश बिहार पुलिस को दिए गए हैं। आपराधिक घटनाओं में सही तरीके से जांच नहीं होने के कारण सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इस एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश गृह विभाग के प्रधान सचिव और बिहार पुलिस के महानिदेशक को दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने इस एसओपी का पूरी तरह पालन किए जाने के लिए 90 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी आदेश दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस डॉ. अंशुमान की बेंच ने मुरारी राउत की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद गुरुवार को ये दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि कोर्ट ने जांच में कई कमियों को पाते हुए आवेदक को सजामुक्त कर दिया। साथ ही उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

यह मामला पश्चिमी चंपारण के जिले के मझौलिया थाने का है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस केस की जांच में पुलिस की ओर से कई तरह की लापरवाही बरती गई। अपीलकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया गया। जिस बंदूक को उसने पुलिस को सौंपा था, उसे भी जब्त या सील नहीं किया गया। उसे जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास नहीं भेजा गया। मृतक के खून से सने हुए कपड़े भी नहीं जब्त किए घए।

पटना हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए यह एसओपी जारी की-

  1. जांच शुरू होने पर, जांच अधिकारी घटनास्थल का दौरा करेंगे और घटनास्थल का एक स्केच मैप तैयार करेंगे। उसमें अपराध के स्थान और आसपास के स्थानों का उल्लेख होगा कि क्या घटनास्थल पर कोई आवासीय घर, कृषि क्षेत्र या अन्य विशेष रूप से पहचानने योग्य विशेषताएं हैं।
  2. जांच के दौरान, आईओ का कर्तव्य है कि वह सूचना देने वाले और अन्य चश्मदीद गवाहों, यदि कोई हो, और पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ करे। गवाहों की परीक्षा का समय और तारीख सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होनी चाहिए।
  3. यदि सूचना देने वाला और गवाह यह कहता है कि वे अभियुक्तों की पहचान कर सकते हैं, जबकि उनका नाम एफआईआर में नहीं है, तो आईओ आरोपी व्यक्तियों की पहचान परेड आयोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाएगा।
  4. जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, आईओ सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज करेंगे।
  5. जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकार दर्ज किए गए अभियुक्त के बयान की उसके द्वारा बारीकी से जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि अभियुक्त ने किसी तथ्य के खुलासे के संबंध में बयान दिया है या नहीं।
  6. यदि अभियुक्त किसी तथ्य के खुलासे के संबंध में बयान देता है, तो जांच अधिकारी तुरंत जानकारी पर काम करना शुरू कर देगा और तथ्य की ऐसी खोज (जैसे, चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी या ऐसी परिस्थितियों में मिली कोई सामग्री जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करती है) को अभियुक्त और गवाहों की उपस्थिति में उचित जब्ती सूची के तहत जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती सूची में अभियुक्त और गवाहों के हस्ताक्षर होंगे और जब्त की गई सामग्री को सीलबंद और लेबल किया जाए।
  7. लेबल पर पुलिस स्टेशन केस की संख्या और अभियुक्त, जब्ती गवाहों और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। उस लेबल को सीलबंद जब्त सामग्री पर चिपकाएं।
  8. मूल लेबल के साथ, जांच अधिकारी कुछ यांत्रिक प्रक्रिया (जैसे, कार्बन कॉपी) के तहत एक नमूना लेबल भी तैयार करेंगे।
  9. आईपीसी की धारा 302 या बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध के मामले में, जैसे ही पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) की सूचना मिलती है, वह स्टेशन हाउस डायरी प्रविष्टि में उस तथ्य को दर्ज करेंगेऔर अप्राकृतिक मृत्यु (यूडी) मामला शुरू करेंगे और वह या उसके द्वारा सौंपा गया कोई अन्य अधिकारी मौत के कारण के बारे में प्रारंभिक जांच के लिए घटनास्थल पर जाएंगे।
  10. यदि बाद में, ऐसी मौत के संबंध में एफआईआर प्राप्त होती है, तो यूडी केस का रिकॉर्ड केस डायरी के साथ टैग किया जाएगा और एफआईआर मामले की जांच की जाएगी।
  11. अपराध के कमीशन में इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध किसी भी हथियार की बरामदगी के मामले में, पुलिस अधिकारी गवाहों की उपस्थिति में सील और लेबल के साथ उचित जब्ती सूची के तहत उस हथियार को जब्त करेंगे।
  12. पुलिस अधिकारी का यह बाध्य कर्तव्य है कि वह शव परीक्षण सर्जन की राय प्राप्त करे कि क्या पीड़ित को मिली चोट जब्त किए गए हथियार की मदद से पहुंचाई जा सकती है।
  13. आग्नेयास्त्र से लगी चोट और आग्नेयास्त्र तथा छर्रे/कारतूस की बरामदगी के मामले में, जांच अधिकारी बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित अपराध को करने के लिए आपत्तिजनक हथियार और छर्रे/कारतूस का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।
  14. जब भी घायल को रक्तस्राव की चोट लगती है, जांच अधिकारी उचित जब्ती सूची के तहत घटनास्थल से रक्त से सने कपड़े, रक्त से सने मिट्टी और नियंत्रित मिट्टी को जब्त करेंगे और रक्त समूह और अन्य आवश्यक विवरणों का पता लगाने के लिए उन्हें फोरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेज देंगे। डूबने, जहर देने, गला घोंटने आदि से पीड़ित की मृत्यु के मामले में, जांच अधिकारी मृतक का विसरा प्राप्त करेंगे और विसरा में पानी, जहर या रक्त की मात्रा के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उसे फोरेंसिक विशेषज्ञ के पास भेज देंगे। अन्य अपराध की जांच के मामले में, मामले की जांच के लिए आवश्यक कुछ बदलावों के साथ इस दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक परिवर्तनों सहित करेंगे।
  15. अन्य अपराध के मामले में, जांच अधिकारी इस दिशानिर्देशों का पालन करेंगे जो भी मामले के अनुसार लागू हो।