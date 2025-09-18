बिहार में क्रिमिनल केस की जांच टाइट होगी, हाईकोर्ट ने पुलिस वालों को 15 पॉइंट SOP जारी की

बिहार में क्रिमिनल केस की जांच में पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने से अपराधियों के बच जाने की आशंका को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने जांच अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के लिए 15 पॉइंट की एसओपी जारी की है।

बिहार में अब आपराधिक मामलों की जांच में सख्ती लाई जाएगी। अपराध के बाद अपराधियों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस की जांच के लिए पुलिस वालों को 15 पॉइंट की एसओपी जारी की है। इसमें घटनास्थल का मुआयना करने से लेकर सबूत इकट्ठा करने तक में क्या-क्या मानक होते हैं, इसके दिशानिर्देश बिहार पुलिस को दिए गए हैं। आपराधिक घटनाओं में सही तरीके से जांच नहीं होने के कारण सीधा फायदा अपराधियों को मिलता है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने इस एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश गृह विभाग के प्रधान सचिव और बिहार पुलिस के महानिदेशक को दिया है।

पटना हाईकोर्ट ने इस एसओपी का पूरी तरह पालन किए जाने के लिए 90 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का भी आदेश दिया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस डॉ. अंशुमान की बेंच ने मुरारी राउत की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद गुरुवार को ये दिशा निर्देश जारी किए। हालांकि कोर्ट ने जांच में कई कमियों को पाते हुए आवेदक को सजामुक्त कर दिया। साथ ही उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

यह मामला पश्चिमी चंपारण के जिले के मझौलिया थाने का है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस केस की जांच में पुलिस की ओर से कई तरह की लापरवाही बरती गई। अपीलकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया गया। जिस बंदूक को उसने पुलिस को सौंपा था, उसे भी जब्त या सील नहीं किया गया। उसे जांच के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास नहीं भेजा गया। मृतक के खून से सने हुए कपड़े भी नहीं जब्त किए घए।