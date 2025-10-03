जेल से छूटते चंपारण मटन खाने पहुंच गया बदमाश, एसटीएफ ने दबोचा; संगीन कांडों का आरोपी है
जमानत पर बाहर निकलने के बाद से फिर से अपराध के क्षेत्र में सक्रिय हो गया था। अपराधी के खिलाफ कांटी और अहियापुर समेत कई अन्य जिलों के थानों में कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं।
बिहार एसटीएफ ने अहियापुर के बैरिया इलाके के रहने वाले एक कुख्यात अपराधी को पिपरा कोठी से उठाया है। फिलहाल उसे पश्चिमी चंपारण के एक थाने में रखकर एक अपहरण कांड के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। कांटी के नरसंडा चौक के पास तीन माह पहले एक लड़की के अपहरण मामले में गिरफ्तार हुआ था जब स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ कर जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। हाल ही में वह जेल से छूटा था और दोस्तों के साथ चंपारण मटन खाने पिपरा कोठी गया था।
एफआईआर के बाद कांटी थाने की पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया था। वह हाल के दिनों में जेल से जमानत पर निकला था। एसटीएफ के हत्थे चढ़ने से पूर्व वह अपने अन्य साथियों के साथ पिपरा कोठी में मटन खाने गया था। इसी बीच इसकी भनक एसटीएफ को लग गई। जिसके बाद उसे पकड़ा गया है।
बताया जाता है कि जमानत पर बाहर निकलने के बाद से वह फिर से अपराध के क्षेत्र में सक्रिय हो गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए उक्त अपराधी के खिलाफ कांटी और अहियापुर समेत कई अन्य जिलों के थानों में कई संगीन मामले पहले से दर्ज हैं। फिलहाल एसटीएफ और संबंधित जिलों की पुलिस इस संबंध में जानकारी जुटा रही है।
बताया गया है कि पुलिस उसे मुजफ्फपुर लेकर आएगी। जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ दर्ज मामलों में उसकी संलिप्तता के बिन्दु पर जांच की जाएगी। जेल से निकलने के बाद वह अपराध की दुनिया में फिर से एक्टिव हो गया था। गिरोह के सदस्यों के साथ गुप्त मीटिंग की सूचना पुलिस को मिली थी। वैज्ञानिक तरीके से चेज करते हुए पुलिस ने उसे पिपरा कोठी से दबोचा।