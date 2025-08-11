इंग्लैंड में धमाल मचाकर घर लौटे क्रिकेटर आकाशदीप; सासाराम में ग्रैंड वेलकम, फैंस का उमड़ा हुजूम

इंग्लैंड में पांचों मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर करने में अहम योगदान निभाने वाले टीम इंडिया के फास्ट बॉलर आकाशदीप सोमवार को अपने घर सासाराम पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। अपने घर तक पहुंचने में साढ़े तीन घंटे लग गए।

इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने के बाद टेस्ट क्रिकेटर आकाशदीप सोमवार को अपने गृह जिले रोहतास पहुंचे। जैसे ही आकाशदीप का काफिला एनएच टू फोरलेन पर रोहतास जिले में प्रवेश किया, उनका जबरजस्त स्वागत किया गया। उनके स्वागत में जिले के युवा, खिलाड़ी, फैन, सामाजिक कार्यकर्ता उमड़ पड़े। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लगभग 11 बजे तक आकाशदीप खुर्माबाद पहुंचे। जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। वहां जिंदाबाद नारे के बीच आकाशदीप पर बुलडोजर के द्वारा फूलों की बारिश की गई। इस बार उनके स्वागत के लिए रोहतास जिले के खेलप्रेमियों, युवाओं, समाजसेवियों ने भव्य तैयारियां की गई थी। जिले में प्रवेश के बाद उनके पैतृक गांव बड्डी तक कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया।

खुर्माबाद के बाद शिवसागर, जीएस स्कूल, टॉल गेट, कुम्हऊ गेट, मोरसराय, बेदा गेट, एबी क्रिकेट अकादमी, अवधूत भगवान राम महाविद्यालय, फजलगंज, सिविल लाइन, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम कोर्ट, करगहर मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक, नेहरू पार्क, रेलवे स्टेडियम गेट, न्यू एरिया मोड़, एसपी जेन कॉलेज मोड़, फोरलेन मोड़, कझांव व बड्डी गांव के प्रवेश द्वार पर भी आकाशदीप का स्वागत किया जाएगा। खुर्माबाद से अपने गांव बड्डी पहुंचने में आकाशदीप को साढ़े तीन घंटे का समय लगा। कई स्थानों पर बैंडबाजा के साथ स्वागत किया गया।

सासाराम पहुंचने के बाद आकशदीप 1857 के शहीद निशान सिंह स्थल पहुंचे। निशान सिंह अमर रहे के नारों के बीच अपने पूर्वज निशान सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उल्लेखनीय है कि बड‌्डी गांव के निशान सिंह ने रोहतास जिले में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था, बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर मौत की सजा दी थी।