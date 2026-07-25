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क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार में बने DSP, सीएम सम्राट चौधरी ने दी ज्वाइनिंग लेटर

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार के DSP बन गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दोनों ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को ज्वाइनिंग लेटर सौंप दी है। सीएम ने इस मौके पर कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिहार के खिलाड़ी प्रतिष्ठित मंचों पर राज्य और देश का गौरव बढ़ाएंगे।

akashdeep become dsp
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अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार बिहार में डीएसपी बन गए हैं। इन दोनों के साथ ही 19 खिलाड़ियों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि बिहार में खिलाड़ियों के लिए सुनहरे भविष्य का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में उच्च पदों पर नियुक्ति देकर सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रतिभाओं का सम्मान और प्रोत्साहन सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ऊर्जा ऑडिटोरियम में ‘मेडल लाओ नौकरी पाओ’ योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार किसी खिलाड़ी को डीएसपी जैसे उच्च पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उच्च पदों पर नियुक्ति से राज्य के युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा तथा वे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 15 सितंबर से पंचायत स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान एवं खोज अभियान शुरू होगा। चयनित प्रतिभाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में खेलों को नई पहचान देने के लिए अनेक ऐतिहासिक पहल की गई हैं। नालंदा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है तथा राज्य में तीन अलग-अलग खेलों के विश्व कप स्तर के आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए हैं, जिनमें भारत ने तीनों विश्व कप जीते। समारोह को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, खेल विभाग के सचिव दीपक आनंद तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रण शंकरण ने भी संबोधित किया। मौके पर सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डीजीपी विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह भी थे।

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आईपीएल में भाग लेगी बिहार की टीम

सीएम ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिहार के खिलाड़ी ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप तथा आईपीएल जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर राज्य और देश का गौरव बढ़ाएंगे। आईपीएल में बिहार की टीम खेले, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्विकास कराया जा रहा है तथा इसके संचालन की जिम्मेदारी बीसीसीआई को सौंपी गई है।

5000 खेल मैदान तैयार किए गए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं और खेल अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दे रही है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने पूरे बिहार में 5,000 खेल मैदानों के निर्माण का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया है। इसका उद्देश्य गांव-गांव तक खेल संस्कृति का विस्तार करना तथा युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करानी है।

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आकाशदीप ने संघर्ष के दिनों को याद किया

नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ‘आकाशदीप ने बिहार सरकार की पहल की जमकर सराहना की और कहा कि सरकार की नीति से बिहार के खिलाड़ियों का हौसला दोगुना होगा। आकाशदीप ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि वह रोहतास के एक छोटे से गांव से आते हैं। शुरुआती दौर में गांव में ही क्रिकेट खेलते थे। उस समय अभिभावक खेल को करियर के रूप में गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब खिलाड़ियों को नौकरी और सम्मान मिलने लगा है तो अधिक से अधिक परिवार अपने बच्चों को खेलों की ओर भेज रहे हैं। आकाशदीप ने सासाराम में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित कराने की इच्छा जताई, ताकि वहां के बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण मिल सके।

बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं : मुकेश कुमार

तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने भी नियुक्ति मिलने पर बिहार सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। इससे खेलों के प्रति युवाओं का रुझान और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत केवल उचित अवसर और बेहतर सुविधाओं की है। मुकेश ने कहा कि वह हमेशा बिहार के खेलों और यहां के खिलाड़ियों के लिए जो भी संभव होगा, करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कियह नीति आने वाले वर्षों में राज्य से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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