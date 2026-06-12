क्रिकेटर आकाशदीप की नई पारी, बनारस में अक्षिता संग लेंगे 7 फेरे; खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को न्योता दिया

मैदान पर अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले आकाशदीप 24 जून को वाराणसी में अक्षिता के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा। उन्होंने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को शादी का निमंत्रण दिया है।

Cricketer Akashdeep New Innings: बिहार के सासाराम के लाल और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप जल्द ही अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। मैदान पर अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले आकाशदीप 24 जून को वाराणसी में अक्षिता के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। विवाह समारोह पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा। तिलक इसी महीने 21 जून को है। सासाराम के बद्दी निशान नगर में तिलक की रस्म अदा की जाएगी। वहीं 22 जून को मेहंदी और 23 जून को हल्दी है। क्रिकेटर ने राज्य के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है।

रोहतास जिले के सासाराम से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर तय करने वाले आकाशदीप ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाई है। वह अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और अपनी प्रभावी गेंदबाजी से टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी होने वाली जीवनसंगिनी अक्षिता भी रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन प्रखंड स्थित मानिकपुर गांव की निवासी हैं।

शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में आकाशदीप ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात कर उन्हें विवाह का निमंत्रण पत्र दिया। इस दौरान उन्होंने खेल मंत्री को समारोह में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। श्रेयसी सिंह ने उन्हें आगामी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं।

आकाशदीप की शादी की खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों, खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। बिहार के एक छोटे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस युवा खिलाड़ी की उपलब्धियों पर प्रदेश को गर्व है। अब उनके जीवन के इस नए अध्याय को लेकर भी लोग उत्सुक हैं और उन्हें सुखद एवं सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दे रहे हैं।