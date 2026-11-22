ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ा ऐक्शन, प्रयागराज से 2 गिरफ्तार; 20-25 रडार पर, दुबई से जुड़े हैं तार
पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से दो आरोपितों आर्यन कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में 20 से 25 अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं।
पटना, वरीय संवाददाता। पटना साइबर पुलिस ने 88.52 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से दो आरोपितों आर्यन कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को शनिवार को पटना में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब तक जेल भेजे गए आरोपितों की संख्या 34 हो गई है।
पुलिस के अनुसार, खगौल से गिरफ्तार आयुष कुमार पांडे से पूछताछ में आर्यन और विशाल के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। तकनीकी जांच के बाद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया गया।
जमीन के कारोबार से भी जुड़े तार
जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के साथ जमीन के कारोबार से भी जुड़े हैं। पुलिस उनके बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि जमीन के कारोबार से अर्जित रकम का सट्टेबाजी नेटवर्क से संबंध पता चल सके।
20 से 25 अन्य संदिग्ध रडार पर
इस सिंडिकेट का खुलासा 18 नवंबर को हुआ था। जांच के बाद 19 नवंबर को 32 आरोपितों को जेल भेजा गया। अब तक की जांच में 20 से 25 अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पटना साइबर पुलिस की टीमें विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही हैं।
हवाला के जरिए दुबई भेजी जाती थी रकम
गिरोह का सरगना संदीप कुमार गुप्ता जेल में रहने के दौरान सट्टेबाजों के संपर्क में आया था। बाहर निकलने के बाद उसने पटना से नेटवर्क शुरू किया और इसे कई राज्यों तक फैला दिया। सट्टेबाजी से होने वाली कमाई हवाला के जरिए दुबई भेजी जाती थी। जांच में 44 म्यूल बैंक खातों में 88.52 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है। इसमें से 56.88 करोड़ रुपये बिहार के 35 बैंक खातों में जमा किए गए थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें