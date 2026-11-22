पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से दो आरोपितों आर्यन कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। अब तक की जांच में 20 से 25 अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं।

पटना, वरीय संवाददाता। पटना साइबर पुलिस ने 88.52 करोड़ रुपये के अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से दो आरोपितों आर्यन कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों को शनिवार को पटना में न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में अब तक जेल भेजे गए आरोपितों की संख्या 34 हो गई है।

पुलिस के अनुसार, खगौल से गिरफ्तार आयुष कुमार पांडे से पूछताछ में आर्यन और विशाल के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। तकनीकी जांच के बाद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार किया गया।

जमीन के कारोबार से भी जुड़े तार जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर फ्रॉड के साथ जमीन के कारोबार से भी जुड़े हैं। पुलिस उनके बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और व्यावसायिक गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि जमीन के कारोबार से अर्जित रकम का सट्टेबाजी नेटवर्क से संबंध पता चल सके।

20 से 25 अन्य संदिग्ध रडार पर इस सिंडिकेट का खुलासा 18 नवंबर को हुआ था। जांच के बाद 19 नवंबर को 32 आरोपितों को जेल भेजा गया। अब तक की जांच में 20 से 25 अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और पटना साइबर पुलिस की टीमें विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही हैं।