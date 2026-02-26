सूदखोरों पर शिकंजा, गुंडों के जरिए वसूली पर रोक; बिहार विधानसभा से पास हुआ बिल

बिहार विधानसभा में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए नया बिल पारित हुआ है। इसके जरिए सूदखोरों पर शिकंजा कसने और लोगों से जबरन वसूली पर लगाम लग सकेगी।

बिहार में सूदखोरों पर शिकंजा कसने और गुंडों के जरिए जबरन वसूली पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार नया बिल लेकर आई है। इस विधेयक को बिहार विधानसभा से पास कर दिया गया है। बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधानसभा में 'बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण) विधेयक' को पारित किया गया। इस प्रस्तावित कानून के तहत सूद की मार से आत्महत्या के लिए मजबूर हुए लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा। इन अदालतों की अध्यक्षता प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी करेंगे।

विधेयक में प्रावधान है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (माइक्रो फाइनेंस कंपनियों) को बिहार में लोन बांटने से पहले राज्य सरकार के वित्त विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नए बिल में वित्त निदेशक को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बिहार में लोन बांटने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन नया कानून बनने के बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना होगा। उसके बाद बिहार में कारोबार शुरू करने से पहले वित्त निदेशक के पास पंजीकरण कराना होगा।

इसके बाद सरकार द्वारा कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। फिर 90 दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएग। बिना पंजीकरण के राज्य में व्यवसाय शुरू करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और छोटे ऋण प्रदाताओं को विनियमित करना तथा अनैतिक वसूली की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उचित ब्याज दरों के साथ पारदर्शी ऋण संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

लोन लेने में बिहारी सबसे आगे एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक 2 करोड़ लोन अकाउंट बिहार में हैं। राज्य के लोगों पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कुल 57712 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले माइक्रो फाइनेंस लोन के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं।