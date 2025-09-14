Crack in track on Gaya Koderma route Accident averted due to alertness of petrol man train operations halted for 3 hour गया-कोडरमा रूट पर ट्रैक में दरार; पेट्रोल मैन की मुस्तैदी से टला हादसा, 3 घंटे थमा ट्रेनों का परिचालन, Bihar Hindi News - Hindustan
गया-कोडरमा रूट पर ट्रैक में दरार; पेट्रोल मैन की मुस्तैदी से टला हादसा, 3 घंटे थमा ट्रेनों का परिचालन

गया-कोडरमा रूट पर पटरी में दरार मिलने पर धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और मालगाड़ियों का परिचालन कॉशन पर किया गया। तकनीकी उपकरण की मदद से ट्रैक की मरम्मत पूरी होने के बाद  ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया। इस बीच 3 घंटे ट्रेनें अटकी रहीं।

गया-कोडरमा रेलखंड के वंशीनाला स्टेशन के पास रविवार सुबह लगभग आठ बजे अप रेल ट्रैक में दरार आ गई। सुरक्षा के ख्याल से करीब तीन घंटे तक अप लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। र्टैक में दरार की सूचना ट्रैक पेट्रोल मैन ने स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद इसे धनबाद रेल कंट्रोल तक पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रेल अधिकारियों ने तुरंत ट्रैक की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की।

दरार वाले हिस्से को युगल जोड़ी लोहे की प्लेट लगाकर अस्थायी रूप से दुरुस्त किया गया और ओपीटी मेमो देकर कॉशन पर ट्रेनों को धीमी गति से पास कराया गया। इस दौरान धनबाद-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस, रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और मालगाड़ियों का परिचालन भी कॉशन पर किया गया।

तकनीकी उपकरण की मदद से ट्रैक की मरम्मत पूरी होने के बाद करीब 11 बजे से ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया। रेल सूत्रों के अनुसार समय रहते सूचना मिल जाने और त्वरित कार्रवाई से किसी तरह की बड़ी घटना टल गई। घटना के बाद रेलवे ने ट्रैक की निगरानी और पेट्रोलिंग व्यवस्था को और सख्त करने का निर्देश दिया है।