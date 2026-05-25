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Video: औरंगाबाद से दो राज्यों की कनेक्टिविटी पर संकट; बटाने नदी पुल में दरार, बस-ट्रक पर रोक, नया रूट चार्ट लागू

Sudhir Kumar औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
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औरंगाबाद में झारखंड और यूपी को जोड़ने वाली दोमुहान के पास बटाने नदी पुल में कई स्थानों पर आई क्षति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है जिससे इलाके में बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

बिहार के औरंगाबाद में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-139 (पुराना एनएच-98) स्थित बटाने पुल में दरार आने से तीन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। इस पुल के गार्डर और बियरिंग पेडस्टल के बीच गहरी दरार आ गई है। झारखंड और यूपी को जोड़ने वाली दोमुहान के पास पुल में कई स्थानों पर आई क्षति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है जिससे इलाके में बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि, छोटे वाहनों को पास कराया जा रहा है। आसन्न खतरे को देखते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है।

इस बीच जिला प्रशासन ने वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा एवं एसपी अम्बरीष राहुल के निर्देश पर भारी एवं व्यवसायिक वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। यातायात विभाग के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि रोहतास से हरिहरगंज जाने वाले भारी वाहन बारूण से तेतरिया मोड़ होते हुए जपला मार्ग के रास्ते हरिहरगंज जा सकेंगे। गया एवं पटना से हरिहरगंज जाने वाले भारी वाहन बारूण-जपला मार्ग का उपयोग करेंगे। हरिहरगंज से औरंगाबाद आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर औरंगाबाद सीमा में रोक रहेगी। ऐसे वाहनों को जपला-बारूण-राष्ट्रीय उच्च पथ-19 मार्ग का उपयोग करना होगा। प्रशासन की ओर से बड़ी यात्री बसों एवं 12 चक्का व्यवसायिक वाहनों के लिए भी अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।

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हरिहरगंज से औरंगाबाद आने वाली बड़ी यात्री बसें और 12 चक्का व्यवसायिक वाहन अम्बा चौक से नवीनगर-बारूण होकर औरंगाबाद पहुंच सकेंगे। वहीं रोहतास की ओर से आने वाली बड़ी यात्री बसें एवं 12 चक्का वाहन बारूण-केशव मोड़-तेतरिया-नवीनगर-अम्बा चौक मार्ग से हरिहरगंज जा सकेंगे। पटना और गया की ओर से हरिहरगंज जाने वाले ऐसे वाहन भी इसी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद से नवीनगर जाने वाले छोटे वाहन चतरा मोड़ से माली होते हुए नवीनगर जा सकेंगे।

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इस बीच कार्यपालक अभियंता ने प्रशासन को अवगत कराया कि यातायात परिवर्तन के कारण बारूण-नवीनगर पथ के 10वें किलोमीटर से तेतरिया मोड़ तक मरम्मत कार्य तथा तेतरिया से कोईरीडीह पथ के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण की तत्काल आवश्यकता है। इस पर डीएम एवं एसपी ने कार्यपालक अभियंता को तत्काल पुनः निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही औरंगाबाद एसडीओ तथा पुलिस उपाधीक्षक को वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

यातायात योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया है। कोईरीडीह, तेतरिया मोड़, अम्बा चौक, एरका, केशव मोड़, जसोइया मोड़, महिन्द्रा शोरूम, चतरा मोड़ तथा सुंदरगंज बाजार सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिनियुक्त अधिकारी वाहनों के सुरक्षित एवं सुचारु परिचालन की निगरानी करेंगे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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