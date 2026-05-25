Video: औरंगाबाद से दो राज्यों की कनेक्टिविटी पर संकट; बटाने नदी पुल में दरार, बस-ट्रक पर रोक, नया रूट चार्ट लागू

औरंगाबाद में झारखंड और यूपी को जोड़ने वाली दोमुहान के पास बटाने नदी पुल में कई स्थानों पर आई क्षति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है जिससे इलाके में बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

बिहार के औरंगाबाद में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-139 (पुराना एनएच-98) स्थित बटाने पुल में दरार आने से तीन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी पर संकट उत्पन्न हो गया है। इस पुल के गार्डर और बियरिंग पेडस्टल के बीच गहरी दरार आ गई है। झारखंड और यूपी को जोड़ने वाली दोमुहान के पास पुल में कई स्थानों पर आई क्षति को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है जिससे इलाके में बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि, छोटे वाहनों को पास कराया जा रहा है। आसन्न खतरे को देखते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है।

इस बीच जिला प्रशासन ने वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा एवं एसपी अम्बरीष राहुल के निर्देश पर भारी एवं व्यवसायिक वाहनों के लिए रूट चार्ट तैयार किया गया है। यातायात विभाग के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि रोहतास से हरिहरगंज जाने वाले भारी वाहन बारूण से तेतरिया मोड़ होते हुए जपला मार्ग के रास्ते हरिहरगंज जा सकेंगे। गया एवं पटना से हरिहरगंज जाने वाले भारी वाहन बारूण-जपला मार्ग का उपयोग करेंगे। हरिहरगंज से औरंगाबाद आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर औरंगाबाद सीमा में रोक रहेगी। ऐसे वाहनों को जपला-बारूण-राष्ट्रीय उच्च पथ-19 मार्ग का उपयोग करना होगा। प्रशासन की ओर से बड़ी यात्री बसों एवं 12 चक्का व्यवसायिक वाहनों के लिए भी अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है।

हरिहरगंज से औरंगाबाद आने वाली बड़ी यात्री बसें और 12 चक्का व्यवसायिक वाहन अम्बा चौक से नवीनगर-बारूण होकर औरंगाबाद पहुंच सकेंगे। वहीं रोहतास की ओर से आने वाली बड़ी यात्री बसें एवं 12 चक्का वाहन बारूण-केशव मोड़-तेतरिया-नवीनगर-अम्बा चौक मार्ग से हरिहरगंज जा सकेंगे। पटना और गया की ओर से हरिहरगंज जाने वाले ऐसे वाहन भी इसी वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करेंगे। इसके अलावा औरंगाबाद से नवीनगर जाने वाले छोटे वाहन चतरा मोड़ से माली होते हुए नवीनगर जा सकेंगे।

इस बीच कार्यपालक अभियंता ने प्रशासन को अवगत कराया कि यातायात परिवर्तन के कारण बारूण-नवीनगर पथ के 10वें किलोमीटर से तेतरिया मोड़ तक मरम्मत कार्य तथा तेतरिया से कोईरीडीह पथ के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण की तत्काल आवश्यकता है। इस पर डीएम एवं एसपी ने कार्यपालक अभियंता को तत्काल पुनः निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही औरंगाबाद एसडीओ तथा पुलिस उपाधीक्षक को वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।