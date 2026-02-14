माले नेता जितेंद्र पासवान को उम्रकैद की सजा, गोपालगंज के मर्डर केस में अबतक 7 को आजीवन कारावास
कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। इस केस में पहले ही पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
बिहार में माले नेता और विधानसभा चुनाव लड़ चुके जितेंद्र पासवान को एक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। गोपालगंज जिला सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने विजयीपुर के चर्चित छात्र अटल पांडेय हत्याकांड में माले नेता इन्नौस के प्रदेश सचिव जितेंद्र पासवान सहित दो को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विजयीपुर थाने के छितौना निवासी जितेंद्र पासवान व कोरेया गांव के श्रीराम भगत को सजा सुनाई। इस मामले में मुखिया और उसके पुत्र की जमानत खारिज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। दोनों भूमिगत हो गए है।
कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से 10 और बचाव पक्ष की तरफ से 17 ने गवाही दी। पटना हाइकोर्ट के आदेश पर मामले का स्पीडी ट्रायल कराया गया। पांच लोगों को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। कोरेया गांव में 2 दिसंबर 2021 को भूमि विवाद में गांव के संजय पांडेय, सिन्टू पांडेय, जगदंबा पांडेय और छात्र अटल पांडेय को चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था।
क्या है अटल हत्याकांड
साल 2021 में गोपालगंज के विजयीपुर थाने के कोरैया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। इसमें संजय पांडे, सींटू पांडे, जगदंबा पांडे और लखनऊ में पढ़ने वाले छात्र अटल पांडे पर जानलेवा हमला हुआ। चाकू लगने से अटल पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। इस केस में पहले ही पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
कोर्ट से तथ्य छिपाए गए
माले नेता इन्नौस के प्रदेश सचिव जितेंद्र पासवान सहित दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा में जांच के दौरान अदालत को बताया गया था कि आरोपियों द्वारा कई मामलों को कोर्ट से छिपाया गया है और अन्य साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने मुखिया और उनके पुत्र की जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश बना रही थी, जिसके बाद शुक्रवार को मुखिया व उनके पुत्र ने कोर्ट में सरेन्डर कर दिया। उसके बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
शराब तस्कर को 15 साल की सजा
गोपालगंज जिला सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के सात साल पुराने मामले में कुचायकोट थाने के फुलवरिया गांव के एक तस्कर को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया।बताया जाता है कि वर्ष 2019 में कुचायकोट थाने की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास से 75 लीटर शराब के साथ फुलवरिया गांव के शराब तस्कर अनूप राय को गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
