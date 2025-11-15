कन्हैया कुमार के बूथ पर भी महागठबंधन पीछे, बिहार के ‘मिनी मॉस्को’ में CPI विधायक की हार
संक्षेप: नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में बिहार चुनाव में ऐसी लहर चल रही थी कि वामपंथी से कांग्रेस नेता बने कन्हैया कुमार के गांव बीहट में उनके ही बूथ पर महागठबंधन से सीपीआई के विधायक रामरतन सिंह पीछे रहे और सीट भी हार गए।
महिलाओं के अपार मतदान पर सवार एनडीए की ऐसी लहर चली कि बिहार का लेनिनग्राद कहे जाने वाले राज्य में सीपीआई के दोनों विधायक बेगूसराय जिले में चुनाव हार गए। वामपंथी नेता से कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने कन्हैया कुमार की विधानसभा सीट तेघड़ा से सीपीआई के विधायक रामरतन सिंह की बड़े अंतर से हार हो गई। तेघड़ा सीट जो परिसीमन से पहले बरौनी विधानसभा था, उसे बिहार का मिनी मॉस्को कहा जाता है। 1962 से 2005 तक इस सीट पर लगातार 10 बार सीपीआई के विधायक जीते। 2010 में बीजेपी के ललन कुंवर ने यह सिलसिला तोड़ा और 2015 में राजद के बीरेंद्र कुमार जीते थे।
कन्हैया कुमार का गांव बीहट तेघड़ा में ही आता है जो अब नगर पंचायत हो चुका है। रामरतन सिंह भी बीहट के ही रहने वाले हैं। कन्हैया के मतदान केंद्र, जहां उन्होंने मतदान किया, उस बूथ पर भी सीपीआई को बीजेपी से 127 वोट कम मिला। बीजेपी नेता और दो बार स्थानीय निकाय के एमएलसी रहे रजनीश कुमार ने रामरतन सिंह को 35364 वोट के अंतर से हराया है। रामरतन सिंह ने 2020 में जेडीयू के बीरेंद्र कुमार को 47979 वोट के मार्जिन से हराया था।
राबड़ी आवास में रोहिणी आचार्या को किसने चप्पल से मारा? लालू यादव की बेटी बोलीं- परिवार से निकाल दिया
अमूनन प्रत्याशी अपने गांव और अपने बूथ से लीड लेते हैं, लेकिन रामरतन सिंह बीहट के 27 बूथ में मात्र दस पर ही बढ़त बना सके। एनडीए से भाजपा उम्मीदवार रजनीश कुमार 17 बूथ पर आगे रहे। बीहट से रजनीश को 1519 वोट की लीड मिल गई। कन्हैया के बूथ (बूथ संख्या-269) पर भी रामरतन सिंह 127 मत से रजनीश कुमार से पीछे रहे। इस बूथ पर रजनीश कुमार को 281 और रामरतन सिंह को 154 मत मिले।
नगर पंचायत बनने से पहले बीहट चार पंचायतों का गांव था। पंचायत के आधार पर रामरतन सिंह बीहट 1 में 857, बीहट 2 में 635 और बीहट 4 में 102 वोट से पीछे रहे, जबकि बीहट 3 में 75 वोट से लीड लिया। बीहट में 17412 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। रजनीश कुमार को 8752 और रामरतन सिंह को 7254 वोट मिले। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रामनंदन सिंह को 556 मत मिले। 140 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया।