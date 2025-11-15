Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCPI MLA Ram Ratan Singh trails at Kanhaiya Kumar Booth loses to BJP Rajnish in Teghra seat called Mini Moscow of Bihar
कन्हैया कुमार के बूथ पर भी महागठबंधन पीछे, बिहार के ‘मिनी मॉस्को’ में CPI विधायक की हार

कन्हैया कुमार के बूथ पर भी महागठबंधन पीछे, बिहार के ‘मिनी मॉस्को’ में CPI विधायक की हार

संक्षेप: नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में बिहार चुनाव में ऐसी लहर चल रही थी कि वामपंथी से कांग्रेस नेता बने कन्हैया कुमार के गांव बीहट में उनके ही बूथ पर महागठबंधन से सीपीआई के विधायक रामरतन सिंह पीछे रहे और सीट भी हार गए। 

Sat, 15 Nov 2025 11:45 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

महिलाओं के अपार मतदान पर सवार एनडीए की ऐसी लहर चली कि बिहार का लेनिनग्राद कहे जाने वाले राज्य में सीपीआई के दोनों विधायक बेगूसराय जिले में चुनाव हार गए। वामपंथी नेता से कांग्रेस के स्टार प्रचारक बने कन्हैया कुमार की विधानसभा सीट तेघड़ा से सीपीआई के विधायक रामरतन सिंह की बड़े अंतर से हार हो गई। तेघड़ा सीट जो परिसीमन से पहले बरौनी विधानसभा था, उसे बिहार का मिनी मॉस्को कहा जाता है। 1962 से 2005 तक इस सीट पर लगातार 10 बार सीपीआई के विधायक जीते। 2010 में बीजेपी के ललन कुंवर ने यह सिलसिला तोड़ा और 2015 में राजद के बीरेंद्र कुमार जीते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्हैया कुमार का गांव बीहट तेघड़ा में ही आता है जो अब नगर पंचायत हो चुका है। रामरतन सिंह भी बीहट के ही रहने वाले हैं। कन्हैया के मतदान केंद्र, जहां उन्होंने मतदान किया, उस बूथ पर भी सीपीआई को बीजेपी से 127 वोट कम मिला। बीजेपी नेता और दो बार स्थानीय निकाय के एमएलसी रहे रजनीश कुमार ने रामरतन सिंह को 35364 वोट के अंतर से हराया है। रामरतन सिंह ने 2020 में जेडीयू के बीरेंद्र कुमार को 47979 वोट के मार्जिन से हराया था।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अमूनन प्रत्याशी अपने गांव और अपने बूथ से लीड लेते हैं, लेकिन रामरतन सिंह बीहट के 27 बूथ में मात्र दस पर ही बढ़त बना सके। एनडीए से भाजपा उम्मीदवार रजनीश कुमार 17 बूथ पर आगे रहे। बीहट से रजनीश को 1519 वोट की लीड मिल गई। कन्हैया के बूथ (बूथ संख्या-269) पर भी रामरतन सिंह 127 मत से रजनीश कुमार से पीछे रहे। इस बूथ पर रजनीश कुमार को 281 और रामरतन सिंह को 154 मत मिले।

नगर पंचायत बनने से पहले बीहट चार पंचायतों का गांव था। पंचायत के आधार पर रामरतन सिंह बीहट 1 में 857, बीहट 2 में 635 और बीहट 4 में 102 वोट से पीछे रहे, जबकि बीहट 3 में 75 वोट से लीड लिया। बीहट में 17412 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। रजनीश कुमार को 8752 और रामरतन सिंह को 7254 वोट मिले। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार रामनंदन सिंह को 556 मत मिले। 140 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Kanhaiya Kumar Teghra Begusarai अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।