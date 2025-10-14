Hindustan Hindi News
CPI ML List: सीपीआई माले की लिस्ट जारी, महागठबंधन में बंटवारे से पहले 18 सीटों पर नाम घोषित

CPI ML Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीपीआई (माले) ने अपने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही लेफ्ट पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 06:01 PM
CPI ML Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीपीआई (माले) ने अपने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से पहले ही वाम दल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। माले के राज्य कार्यालय सचिव परवेज ने बताया कि अभी तक 18 सीटें जो हमारी फाइनल है, उसकी लिस्ट जारी की गई है। बाकी सीटों के लिए गठबंधन के घटक दलों से बातचीत जारी है।

सीपीआई माले के 18 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों के नाम-

1. तरारी (196) - मदन सिंह चन्द्रवंशी

2. अगिआंव SC (195) - शिवप्रकाश रंजन

3. आरा (194) - कयामुद्दीन अंसारी

4. डुमरांव (201) - अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा

5. काराकाट (213) - अरुण सिंह

6. अरवल (214) - महानंद सिंह

7. घोषी - (217) रामबली सिंह यादव

8. पालीगंज (190) - संदीप सौरभ

9. फुलवारी (188) - गोपाल रविदास

10. दीघा -(181) दिव्या गौतम

11. दरौली - (107) सत्यदेव राम

12. जिरादेई - (106) अमरजीत कुशवाहा

13. दरौंदा - (109) अमरनाथ यादव

14. भोरे -(103) जितेंद्र पासवान

15. सिकटा - (09) वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता

16. वारिसनगर (132)- फूलबाबू सिंह

17. कल्याणपुर - (131) रंजीत राम

18. बलरामपुर -(65) महबूब आलम

