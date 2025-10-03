CPI ML raises questions on Bihar final voter list Dipankar says will approach Supreme Court बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर भाकपा माले ने उठाए सवाल, दीपांकर बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsCPI ML raises questions on Bihar final voter list Dipankar says will approach Supreme Court

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर भाकपा माले ने उठाए सवाल, दीपांकर बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

SIR के बाद बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर कांग्रेस के बाद अब सीपीआई माले ने सवाल खड़े किए हैं। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर महिलाओं के नाम काटे गए हैं। जबकि, महिलाओं का पलायन या मृत्यु बड़े पैमाने पर हुई नहीं है। कई सवाल हैं, जिन्हें लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाFri, 3 Oct 2025 03:44 PM
बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई फाइनल वोटर लिस्ट पर महागठबंधन के घटक दल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इन सवालों को पार्टी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी। उन्होंने कहा मतदाता सूची में बड़े स्तर पर महिलाओं के नाम काटे गए हैं। जबकि, महिलाओं का पलायन या मृत्यु बड़े पैमाने पर हुई नहीं है। मतदाता सूची में लिंगानुपात जनवरी, 2025 में 914 था जो कि अब कम होकर 892 हो गया है। वहीं, जिन लोगों के नाम काटे गए, उनकी सूची भी अबतक राजनीतिक दलों को नहीं दिए गए।

महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने भी बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया है कि हटाए गए नाम जोड़े गए नाम से बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हटाए गए नाम और जोड़े गए नाम का गहन मूल्यांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा यहीं समाप्त नहीं होगा। पार्टी मतदाताओं के हक में लड़ाई जारी रखेगी। आपको बता दें 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था। मतदाता सत्यापन के दौरान राज्य में 69 लाख 30 हजार 818 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। इसके साथ ही 21.53 लाख नए मतदाताओं के नाम भी शामिल किये गये हैं।

अब बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7,41,92,357 हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले यह संख्या 7,89,69,844 थी। चुनाव आयोग के मुताबिक, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख 64 हजार 75 नाम काटे गए। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद 3 लाख 66 हजार 742 मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब राज्य में कुल 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357 मतदाता हैं । कटे नामों में मृत पाए गए मतदाता 22,34,136, दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाता 6 लाख 85 हजार, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता 36,44,939 शामिल हैं। मतदाता सत्यापन की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी। एक अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन हुआ था। तब मतदाताओं की संख्या 7,24,05,756 थी। इसकी तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 17.86 लाख मतदाता बढ़े।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रही है। वह बिहार में एसआईआर पर आंशिक राय नहीं दे सकता, क्योंकि उसका फैसला पूरे देश पर लागू होगा। बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है।

भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शुक्रवार को विधायक आवास में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भागलपुर के पीरपैंती के दौरे के अनुभव बताए और कहा कि पीरपैंती के लोगों को अडानी समूह को जमीन दिया जाना मंजूर नहीं हैं, इसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा लोग खफा है, बिहार में अडानी को रोकना होगा।