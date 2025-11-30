बिहार में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ माले का हल्ला बोल; 3 दिसंबर को राज्यव्यापी आंदोलन
भाकपा माले के राज्य सचिव ने कहा कि चुनाव के बाद पूरे राज्य में दलित और गरीबों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे दलितों और गरीब जनता के खिलाफ सीधे हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि तीन दिसंबर को बिहार विधानसभा के समक्ष धरना आयोजित किया जाएगा।
भाकपा माले के तत्वावधान में तीन दिसंबर को राज्य में गरीबों और दलितों पर बुलडोजर से कार्रवाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भाकपा माले की तीन दिवसीय केंद्रीय कमेटी की बैठक के बाद भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को आरोप लगाया कि चुनाव के बाद पूरे राज्य में दलित और गरीबों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे दलितों और गरीब जनता के खिलाफ सीधे हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि तीन दिसंबर को बिहार विधानसभा के समक्ष धरना आयोजित किया जाएगा।
इसके अलावा पूरे बिहार में राज्यव्यापी प्रदर्शन और विरोध सभाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि सरकार को इस हिंसक कार्रवाई को तुरंत रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। भाकपा माले की यह पहल पूरे राज्य में गरीबों और दलितों के हक के लिए एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने तीन दिसंबर को होने वाले धरना और प्रदर्शन में सभी वर्गों के लोगों से शामिल होने का आह्वान भी किया।
आपको बता दें राज्य में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का अभियान जारी है। कल से पटना में भी बुलडोजर दौड़ेगा। जिसके तहत जिला प्रशासन ने कुल 9 टीमें गठित की हैं। ये टीमें शहर के छह प्रमुख अंचलों नूतन राजधानी,पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने का काम करेंगी। इसके साथ ही नगर परिषद खगौल, फुलवारीशरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह अभियान मल्टी-एजेंसी ड्राइव के रूप में संचालित होगा जिसमें नगर निगम, पुलिस, परिवहन विभाग, अंचल अधिकारी सहित कई एजेंसियां शामिल रहेंगी।