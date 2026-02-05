महिलाओं के लिए बहुत किया पर बेटियां असुरक्षित उन्हें बचा लीजिए, नीतीश पर भाकपा माले MLC का तंज
भाकपा माले एमएलसी शशि यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है लेकिन बेटियां आज भी आपके राज में असुरक्षित हैं, उन्हें बचा लीजिए।
बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर भोजनावकाश के बाद वाद- विवाद जारी रहा। इसमें प्रो. संजय कुमार सिंह, वंशीधर बृजवासी और अब्दुलबारी सिद्दीकी ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण की आलोचना की। विधान परिषद में सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान भाकपा माले सदस्य शशि यादव ने मुख्यमंत्री को बड़ी बात कह दी।
गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से विस्तार से अपनी बातें रखी। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अगले पांच साल में बिहार विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि 2006 में विश्व बैंक से लोन लेकर जीविका स्वयं सहायता समूह शुरू किया गया है जिनकी संख्या अभी एक करोड़ 40 लाख हो गई है शहरों में जीविका की संख्या 43,4000 हो गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर तंज करते हुए कहा कि इन लोगों ने गड़बड़ किया तो उन लोगों को अलग कर दिए। विपक्षी महिलाओं की तरफ तंज करते हुए कहा कि महिला लोग के लिए हमही सब काम किये है। उन लोगों(लालू रबड़ी सरकार) ने आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया।
इस पर भाकपा माले की एमएलसी शशि यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है लेकिन बेटियां आज भी आपके राज में असुरक्षित हैं, उन्हें बचा लीजिए। वे आपके ऐक्शन का इंतजार कर रही हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी पटना में नीट की छात्रा की हत्या का सवाल उठाया था।
मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। विपक्ष की अनुपस्थिति में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पारित किए जाने की घोषणा की। विधान परिषद की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें