Hindi NewsBihar NewsCPI ML demands new law prohibiting cash distribution from new schemes before elections
चुनाव के पहले नई योजना का पैसा बांटने पर रोक का कानून बने; कैश, फ्री बिजली में माले खोज रही हार

चुनाव के पहले नई योजना का पैसा बांटने पर रोक का कानून बने; कैश, फ्री बिजली में माले खोज रही हार

संक्षेप: बिहार चुनाव में करारी हार मिलने के बाद सीपीआई माले नीतीश सरकार की मुफ्त बिजली और कैश बांटने वाली योजनाओं में अपनी हार का कारण खोज रही है। माले ने चुनाव से ठीक पहले ऐसी योजनाएं लाने पर रोक लगाने का कानून बनाने की मांग की है।

Sun, 16 Nov 2025 04:14 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन में शामिल वाम दल सीपीआई माले ने चुनाव से 6 महीने पहले नई योजना लाकर पैसे बांटने पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाने की मांग कर दी। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार द्वारा लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार, मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को महागठबंधन की हार की मुख्य वजह बताया।

दीपांकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव से एक महीने पहले 30 हजार करोड़ रुपये बांटने की खुली छूट होगी तो फिर विपक्ष क्या करेगा। बिहार से शुरू हुआ यह प्रयोग आगे भी बढ़ेगा। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर पर सवाल उठाते हुए इसे भी महागठबंधन की हार की वजह माना।

बिहार चुनाव के नतीजों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हुई है। महागठबंधन स्तर पर बैठक कर हार के कारणों की समीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि 18 से 24 नवंबर तक सीपीआई माले संवाद यात्रा निकालेगी। इसके बाद पार्टी की केंद्रीय कमेटी और राज्य कमेटी की बैठक भी होगी।

प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने एसआईआर, नकद ट्रांसफर, चुनाव के पहले पीरपैंती में बिजली के किए कॉरपोरेट जगत जो मुफ्त में बिजली दिए जाने को महागठबंधन की पराजय का मुख्य कारण बताया। इस मौके पर माले के नवनिर्वाचित दोनों विधायक एवं अन्य नेता मौजूद रहे।

भट्टाचार्य ने एसआईआर को भी बताया हार की वजह

माले महासचिव भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर के जरिए पूरी वोटर लिस्ट में संशोधन कर इसे नए सिरे से तैयार किया गया। इस कारण 70 लाख लोगों के नाम कटे। बहुत से लोग जो वोट डालने के लिए बूथ में पहुंचे तो उन्हें अपना नाम नहीं मिला। एक चुनाव में 70 लाख लोगों का नाम कट जाना कोई मामूली बात नहीं है। 22 लाख नाम शुरू में जुड़े थे। एसआईआर हो जाने के बाद चुनाव से ठीक पहले साढ़े 4 लाख नाम जोड़े गए। यह बहुत चौंकाने वाला था। इसका चुनाव में असर दिखा।

