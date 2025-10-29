Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCPI calls Congress dishonest Left party furious over friendly fight in Bachhwara Seat
सीपीआई ने कांग्रेस को बेईमान कहा, बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट से बिफरी लेफ्ट पार्टी

सीपीआई ने कांग्रेस को बेईमान कहा, बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट से बिफरी लेफ्ट पार्टी

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट से बिफरी लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी सहयोगी कांग्रेस को बेईमान कहा है। सीपीआई ने कहा कि बछवाड़ा में अब कोई दोस्ताना संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि यह संघर्ष नहीं बल्कि बेईमानी है।

Wed, 29 Oct 2025 11:09 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार महागठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस को बेईमान कहा है। दरअसल, लेफ्ट पार्टी सीपीआई बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट से बिफर गई है। हालांकि, सीपीआई ने बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनाने की अपील की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरिशचंद्र शर्मा ने बुधवार को पटना के जनशक्ति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस बेईमान है। बेगूसराय में लेफ्ट के बड़े जनाधार होने और महागठबंधन की ओर से बछवाड़ा विधानसभा सीट सीपीआई को आवंटित किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन सेट, फिर भी 11 सीटों पर होगी फ्रेंडली फाइट; नहीं वापस हुए नामांकन
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि सीपीआई ने तीन अन्य सीटों पर जब कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार उतारे। तब उम्मीद थी कि कांग्रेस बातचीत के लिए सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बछवाड़ा में कांग्रेस के साथ हम दोस्ताना संघर्ष (फ्रेंडली फाइट) में थे, किंतु वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी के चुनाव मैदान से हटने की बात एक राष्ट्रीय मीडिया में कह दी। यह संघर्ष नहीं बेईमानी है।

सीपीआई नेता ने कहा कि इसके पहले भी अमेठी एवं अन्य सीटों पर भाजपा को परास्त करने की जगह केरल के वायनाड में जाकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक एवं फासिस्ट शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए हम महागठबंधन की सरकार बनाने में कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद सहयोग करेंगे।

बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश और कांग्रेस के गरीबदास आमने-सामने

बता दें कि बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई के अवधेश राय मैदान में हैं और कांग्रेस के गरीबदास भी यहां से नामांकन कर चुके हैं। वहीं, एनडीए प्रत्याशी के रूप में भाजपा के मौजूदा विधायक सुरेंद्र मेहता चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं।

बछवाड़ा में कांग्रेस का कैंडिडेट उतारे जाने से नाराज होकर सीपीआई ने कांग्रेस की 3 सीटों राजापाकर, बिहारशरीफ और करगहर में अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिससे वहां पर भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Mahagathbandhan In Bihar Bihar Elections Bihar Congress अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।