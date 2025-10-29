सीपीआई ने कांग्रेस को बेईमान कहा, बछवाड़ा में फ्रेंडली फाइट से बिफरी लेफ्ट पार्टी

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट से बिफरी लेफ्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी सहयोगी कांग्रेस को बेईमान कहा है। सीपीआई ने कहा कि बछवाड़ा में अब कोई दोस्ताना संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि यह संघर्ष नहीं बल्कि बेईमानी है।

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार महागठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने अपने सहयोगी दल कांग्रेस को बेईमान कहा है। दरअसल, लेफ्ट पार्टी सीपीआई बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर फ्रेंडली फाइट से बिफर गई है। हालांकि, सीपीआई ने बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनाने की अपील की।

सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव डॉ. गिरिशचंद्र शर्मा ने बुधवार को पटना के जनशक्ति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस बेईमान है। बेगूसराय में लेफ्ट के बड़े जनाधार होने और महागठबंधन की ओर से बछवाड़ा विधानसभा सीट सीपीआई को आवंटित किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया।

उन्होंने कहा कि सीपीआई ने तीन अन्य सीटों पर जब कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार उतारे। तब उम्मीद थी कि कांग्रेस बातचीत के लिए सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बछवाड़ा में कांग्रेस के साथ हम दोस्ताना संघर्ष (फ्रेंडली फाइट) में थे, किंतु वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी के चुनाव मैदान से हटने की बात एक राष्ट्रीय मीडिया में कह दी। यह संघर्ष नहीं बेईमानी है।

सीपीआई नेता ने कहा कि इसके पहले भी अमेठी एवं अन्य सीटों पर भाजपा को परास्त करने की जगह केरल के वायनाड में जाकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक एवं फासिस्ट शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए हम महागठबंधन की सरकार बनाने में कांग्रेस की मौजूदगी के बावजूद सहयोग करेंगे।

बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश और कांग्रेस के गरीबदास आमने-सामने बता दें कि बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई के अवधेश राय मैदान में हैं और कांग्रेस के गरीबदास भी यहां से नामांकन कर चुके हैं। वहीं, एनडीए प्रत्याशी के रूप में भाजपा के मौजूदा विधायक सुरेंद्र मेहता चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं।