Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गाय, टीका, टोपी, पाकिस्तान, कब्रिस्तान... तो बीजेपी मर जाएगी, ओवैसी के विधायक यह क्या बोल गए

Feb 24, 2026 06:22 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एआईएमआईएम विधायक ने कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीति गाय, टीका, टोपी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों के आसपास उलझी है। अगर इन शब्दों को बीजेपी की डिक्शनरी से हटा दिया जाए तो बीजेपी मर जाएगी।

गाय, टीका, टोपी, पाकिस्तान, कब्रिस्तान... तो बीजेपी मर जाएगी, ओवैसी के विधायक यह क्या बोल गए

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) पर बड़ा हमला किया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की डिक्शनरी में चंद शब्द हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो यह पार्टी मर जाएगी। अमित शाह के बिहार दौरा और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया।

विधानसभा परिसर में अख्तरुल ईमान ने मीडियाकर्मियों के साथ बात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी की पूरी राजनीति गाय, टीका, टोपी, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों के आसपास उलझी है। अगर इन शब्दों को बीजेपी की डिक्शनरी से हटा दिया जाए तो बीजेपी मर जाएगी जैसे पानी के बिना मछली मर जाती है। अमित शाह के दौरे पर एआईएमआईएम नेता ने कहा कि वे आएं इसका स्वागत। लेकिन कोई राजनीति नहीं करें। सुरक्षा की बात करें और दौरे को सरकारी रहने दें। आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करना जरूरी है। हमलोग बांग्लादेश और नेपाल की सीमा पर रहते हैं।

घुसपैठ पर ईमान ने कहा कि 2014 से ये लोग सरकार में हैं। सभी पैरामिलिट्री फोर्स उनके नियंत्रण में हैं। अगर कोई घुसपैठ हो रहा है तो ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने चूड़ियां पहन रखा है क्या? लेकिन इनका मकसद कुछ और है। इन लोगों ने एसआईआर कराया पर क्या निकला? गृहमंत्री को सीमांचल की गरीबी, बेकारी और अन्य समस्याओं पर बिचार करना चाहिए। लेकिन यह काम नहीं करेंगे।

ईमान ने कहा कि हमारी कमजोर पार्टी है। राज्यसभा में कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया। इस बार के राज्यसभा चुनाव में हमारी पार्टी का समर्थन करें, अगली बार हम उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने हीना शहाब को राज्यसभा भेजने के राजद नेताओं के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। भाई वीरेंद्र के बयान को भी नकार दिया। कहा कि वे पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं है। एआईएमआईएम विधायक ने मीडिया पर पक्षपात करने का आरोप लगाया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।