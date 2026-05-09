वैशाली में प्रेम प्रसंग में भिड़े ममेरे भाई; एक ने चाकू मारा तो ITBP जवान ने उतार दी 3 गोलियां
Bihar Crime News: वैशाली जिले नगर थाना क्षेत्र के हजारी चौक पर शनिवार सुबह प्रेम प्रसंग में दो ममेरे भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। दुकानदार ने ITBP जवान को चाकू मारा, जवाब में जवान ने उसे तीन गोलियां मार दीं।
Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। आरएन कॉलेज के पास समता कॉलोनी स्थित हजारी चौक पर सुबह-सुबह दो ममेरे भाइयों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर दो लोगों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने इलाके में दहशत फैला दी। इस जानलेवा हमले में एक भाई घायल हो गए हैं, जिन्हें नाजुक हालत में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना शनिवार की सुबह करीब 6:00 बजे की है। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी (ITBP) में तैनात एक जवान और उसके ममेरे भाई जितेंद्र (किराना दुकानदार) के बीच सुबह-सुबह तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर किराना दुकानदार जितेंद्र ने आईटीबीपी जवान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगने से जवान जख्मी हो गया। चाकू लगने से बौखलाए आईटीबीपी जवान ने तुरंत अपनी कमर से पिस्टल निकाली और जितेंद्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवान ने अपने ममेरे भाई को तीन गोलियां मारीं, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा।
सदर अस्पताल से पटना रेफर
सुबह-सुबह बीच सड़क पर हुई इस अंधाधुंध फायरिंग और चाकूबाजी से समता कॉलोनी इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए। वारदात की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस तुरंत दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने खून से लथपथ जितेंद्र को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने जितेंद्र की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया और उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत पटना रेफर कर दिया। वहीं, पुलिस ने ITBP के जवान को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेम प्रसंग बनी खूनी संघर्ष की वजह
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस पूरे खूनी खेल की मुख्य जड़ एक प्रेम प्रसंग है। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवान और किराना दुकानदार के बीच इसी प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद चल रहा था, जिसने शनिवार की सुबह इस हिंसक और जानलेवा रूप को धारण कर लिया। नगर थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल लाइसेंसी थी या अवैध।