Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCousin raped 16-year girl with friends made pregnant sentenced to 20 years jail Vaishali Bihar
16 साल की लड़की को चचेरे भाई ने बनाया बिन ब्याही मां, दोस्तों के साथ करता था गैंग रेप; 20 साल की सजा

16 साल की लड़की को चचेरे भाई ने बनाया बिन ब्याही मां, दोस्तों के साथ करता था गैंग रेप; 20 साल की सजा

संक्षेप:

दोनों आरोपियों ने कई बार लड़की को हवस का शिकार बनाया था और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब बात खुली।

Jan 31, 2026 12:38 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के वैशाली में एक युवक ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रिश्ते की बहन के साथ गैंग रेप मामले में दो आरोपितों को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के चचेरे भाई और उसके एक साथी ने यह हैवानियत की थी, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। दोनों आरोपितों को 20-20 वर्ष सश्रम कारवास की सजा 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक जांच में पता चला कि आरोपी चचेरा भाई ही किशोरी के बच्चे का जैविक पिता है। दोनों आरोपियों ने कई बार लड़की को हवस का शिकार बनाया था और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। इस वजह से लड़की ने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताई।

ये भी पढ़ें:रेप का वीडियो बना 2 लड़कों ने नाबालिग से की दरिंदगी; तीसरा बना रहा था प्रेशर

2021 की है घटना

स्पेशल पीपी ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी को उसके अपने चचेरे भाई ने लालगंज स्थित अपने दोस्त के खाली मकान में मार्च 2021 में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को लेकर उसे धमकी दी गई थी। कुछ दिनों बाद उक्त युवक किशोरी को अपनी मौसी के घर पर ले गया। वहां देर रात उसकी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से घर लेकर चला। रास्ते में अपने दोस्त को बुला लिया और फिर दोनों उसे अपने दोस्त के घर पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

ये भी पढ़ें:बेटा करता था रेप और बाप पहरेदारी, बिहार में अगवा किशोरी से 6 दिनों तक दरिंदगी

सितंबर 2022 में किशोरी के पेट में दर्द होने लगा। उसकी मां ने जांच करवाई। इस दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद उक्त किशोरी ने अपनी मां को आपबीती बताई। बेटी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। आरोपी के माता-पिता को बताया तो फटकार कर भगा दिया। बेटी पर बदचलनी का आरोप मढ़ दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने कानून की शरण ली।

इस मामले में 4 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। उसके आधार 31 जनवरी 2023 को आरोप गठन किया। इसी बीच उक्त पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का आनुवंशिक परीक्षण कराया गया। इस परीक्षण में गुड्डू सहनी को उसके जैविक पिता होने की पुष्टि की गई थी। अदालत की सुनवाई और गवाहों के बयान से दोनों पर दोष साबित हुआ।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Rape News Rape Case rape mms अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।