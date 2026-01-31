16 साल की लड़की को चचेरे भाई ने बनाया बिन ब्याही मां, दोस्तों के साथ करता था गैंग रेप; 20 साल की सजा

संक्षेप: दोनों आरोपियों ने कई बार लड़की को हवस का शिकार बनाया था और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब बात खुली।

बिहार के वैशाली में एक युवक ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रिश्ते की बहन के साथ गैंग रेप मामले में दो आरोपितों को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। किशोरी के चचेरे भाई और उसके एक साथी ने यह हैवानियत की थी, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। दोनों आरोपितों को 20-20 वर्ष सश्रम कारवास की सजा 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि वैज्ञानिक जांच में पता चला कि आरोपी चचेरा भाई ही किशोरी के बच्चे का जैविक पिता है। दोनों आरोपियों ने कई बार लड़की को हवस का शिकार बनाया था और किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। इस वजह से लड़की ने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताई।

2021 की है घटना स्पेशल पीपी ने बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र की एक 16 वर्षीय किशोरी को उसके अपने चचेरे भाई ने लालगंज स्थित अपने दोस्त के खाली मकान में मार्च 2021 में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को लेकर उसे धमकी दी गई थी। कुछ दिनों बाद उक्त युवक किशोरी को अपनी मौसी के घर पर ले गया। वहां देर रात उसकी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से घर लेकर चला। रास्ते में अपने दोस्त को बुला लिया और फिर दोनों उसे अपने दोस्त के घर पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

सितंबर 2022 में किशोरी के पेट में दर्द होने लगा। उसकी मां ने जांच करवाई। इस दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद उक्त किशोरी ने अपनी मां को आपबीती बताई। बेटी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। आरोपी के माता-पिता को बताया तो फटकार कर भगा दिया। बेटी पर बदचलनी का आरोप मढ़ दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने कानून की शरण ली।