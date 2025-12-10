Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsBihar Newscousin killed two brothers and their Tongue in bihar purnia
बिहार के पूर्णिया में डबल मर्डर से सनसनी, चचेरे भाई ने दो भाइयों की हत्या कर जीभ काटी

बिहार के पूर्णिया में डबल मर्डर से सनसनी, चचेरे भाई ने दो भाइयों की हत्या कर जीभ काटी

संक्षेप:

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दो भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद अऱबाज डेढ़ साल की बच्ची कुलसुम की भी हत्या करने के इरादे से उसका गला दबा रहा था। लेकिन गनीमत से इस बीच परिवार के लोग वहां पहुंच गए और अरबाज वहां से भाग निकला।

Dec 10, 2025 04:07 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share

बिहार के पूर्णिया जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां चचेरे भाई पर अपने दो भाइयों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। यह भी कहा जा रहा है कि हत्यारे ने मर्डर के बाद दोनों भाइयों की जीभ भी काट ली। इस घटना के बाद से यहां लोग भी आक्रोशित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला रौटा थाना क्षेत्र के डिंगोज गांव का है। मृतकों में 5 साल का मोहम्मद इनायत और 3 साल का गुलनाज शामिल है। इन दोनों क 22 साल के चचेरे भाई मोहम्मद अरबाज पर इनकी हत्या का आरोप है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दो भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद अऱबाज डेढ़ साल की बच्ची कुलसुम की भी हत्या करने के इरादे से उसका गला दबा रहा था। लेकिन गनीमत से इस बीच परिवार के लोग वहां पहुंच गए और अरबाज वहां से भाग निकला। कुलसुम की हालत नाजुक है। इस भयानक हत्याकांड में अरबाज के साथ उसका दोस्त मोहम्मद हसनैन भी साथ था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृत लड़कों के चाचा ने बताया कि कुछ वक्त पहले आरोपी अपने पिता से नशे के लिए पैसों की मांग कर रहा था। लेकिन जब पिता ने पैसे नहीं दिए तब उसने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी थी। मासूम बच्चों के पिता ने उस वक्त अरबाज का विरोध किया था। इसी बात का बदला लेने के लिए अरबाज ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अरबाज ने हैंडपंप से कूच कर दोनों बच्चों को मार डाला।

इधर मृत बच्चों के पिता मोहम्मद आलम ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 7 बजे उनका भतीजा अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहा था। उस वक्त उन्होंने अपने भतीजे अरबाज को डांटा था। इसके बाद गुस्साए अरबाज ने घर में सो रहे उनके दोनों बेटों की निर्मम हत्या कर दी। बच्चों के सिर पर हैंडपंप से हमला किया गया था और खून के छींटे कई जगह पड़े थे। मोहम्मद आलम को देख अरबाज ने बच्ची को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने अरबाज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।