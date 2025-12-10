बिहार के पूर्णिया में डबल मर्डर से सनसनी, चचेरे भाई ने दो भाइयों की हत्या कर जीभ काटी

संक्षेप: मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दो भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद अऱबाज डेढ़ साल की बच्ची कुलसुम की भी हत्या करने के इरादे से उसका गला दबा रहा था। लेकिन गनीमत से इस बीच परिवार के लोग वहां पहुंच गए और अरबाज वहां से भाग निकला।

बिहार के पूर्णिया जिले में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहां चचेरे भाई पर अपने दो भाइयों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है। यह भी कहा जा रहा है कि हत्यारे ने मर्डर के बाद दोनों भाइयों की जीभ भी काट ली। इस घटना के बाद से यहां लोग भी आक्रोशित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला रौटा थाना क्षेत्र के डिंगोज गांव का है। मृतकों में 5 साल का मोहम्मद इनायत और 3 साल का गुलनाज शामिल है। इन दोनों क 22 साल के चचेरे भाई मोहम्मद अरबाज पर इनकी हत्या का आरोप है।

मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि दो भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद अऱबाज डेढ़ साल की बच्ची कुलसुम की भी हत्या करने के इरादे से उसका गला दबा रहा था। लेकिन गनीमत से इस बीच परिवार के लोग वहां पहुंच गए और अरबाज वहां से भाग निकला। कुलसुम की हालत नाजुक है। इस भयानक हत्याकांड में अरबाज के साथ उसका दोस्त मोहम्मद हसनैन भी साथ था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृत लड़कों के चाचा ने बताया कि कुछ वक्त पहले आरोपी अपने पिता से नशे के लिए पैसों की मांग कर रहा था। लेकिन जब पिता ने पैसे नहीं दिए तब उसने अपने पिता से मारपीट शुरू कर दी थी। मासूम बच्चों के पिता ने उस वक्त अरबाज का विरोध किया था। इसी बात का बदला लेने के लिए अरबाज ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अरबाज ने हैंडपंप से कूच कर दोनों बच्चों को मार डाला।