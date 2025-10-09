Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई ने बहन को बीच सड़क चाकू से गोद डाला, शादी से इनकार करने पर मर्डर

Bihar Crime: मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी बहन अपने छोटे भाई को लेकर गली में निकली थी। इसी दौरान, आरोपी ने उसकी बहन को पकड़ लिया और जबरन शादी करने को कहा। सी बीच बहन भागने लगी तो आरोपी ने खदेड़कर बहन को पकड़ लिया।

Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई के साथ शादी से इनकार करने पर युवती की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। शेखपुरा जिले में शेखोपुरसराय बाजार एक गांव में बुधवार को दिनदहाड़े हुई घटना के विरोध में गुस्साये स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची शेखोपुरसराय थाने की पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को निकाला और थाने ले गई। युवक और युवती अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी बहन अपने छोटे भाई को लेकर गली में निकली थी। इसी दौरान, आरोपी ने उसकी बहन को पकड़ लिया और जबरन शादी करने को कहा। इसी बीच बहन भागने लगी तो आरोपी ने खदेड़कर बहन को पकड़ लिया और चाकू निकालकर सीने में तीन बार घोंप दिया।