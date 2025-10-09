Cousin brother stabbed sister on road after she refused to marry with him in bihar Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई ने बहन को बीच सड़क चाकू से गोद डाला, शादी से इनकार करने पर मर्डर, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई ने बहन को बीच सड़क चाकू से गोद डाला, शादी से इनकार करने पर मर्डर

Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई ने बहन को बीच सड़क चाकू से गोद डाला, शादी से इनकार करने पर मर्डर

Bihar Crime: मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी बहन अपने छोटे भाई को लेकर गली में निकली थी। इसी दौरान, आरोपी ने उसकी बहन को पकड़ लिया और जबरन शादी करने को कहा। सी बीच बहन भागने लगी तो आरोपी ने खदेड़कर बहन को पकड़ लिया।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, पटनाThu, 9 Oct 2025 09:33 AM
Bihar Crime: बिहार में फुफेरे भाई के साथ शादी से इनकार करने पर युवती की चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। शेखपुरा जिले में शेखोपुरसराय बाजार एक गांव में बुधवार को दिनदहाड़े हुई घटना के विरोध में गुस्साये स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। सूचना पाकर पहुंची शेखोपुरसराय थाने की पुलिस ने भीड़ के चंगुल से युवक को निकाला और थाने ले गई। युवक और युवती अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।

मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि दोपहर में उसकी बहन अपने छोटे भाई को लेकर गली में निकली थी। इसी दौरान, आरोपी ने उसकी बहन को पकड़ लिया और जबरन शादी करने को कहा। इसी बीच बहन भागने लगी तो आरोपी ने खदेड़कर बहन को पकड़ लिया और चाकू निकालकर सीने में तीन बार घोंप दिया।

परिवार वाले और आस-पास के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। जबकि, घायल लड़की को शेखोपुरसराय अस्पताल ले गये। वहां डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि युवक नाबालिग का फुफेरा भाई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लड़की के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति है।

