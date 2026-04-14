बिहार में चचेरे भाई ने तीन दोस्तों संग मिल बहन से किया गैंगरेप, प्रेमी को खूब पीटा
सामूहिक दुष्कर्म की बदहवास पीड़िता ने देर रात घर लौटने पर अपनी वृद्ध दादी को पूरी घटना की जानकारी दी। सोमवार सुबह परिजनों ने आमस थाने में मामला दर्ज कराया। एसआई अखिलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित छापेमारी की गई।
बिहार के गया जी जिले केआमस थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। रविवार की देर रात एक नाबालिग बच्ची के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें पीड़िता का चचेरा भाई भी शामिल है। सोमवार सुबह मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, रविवार रात गांव में भोज के दौरान नाबालिग बधार में कथित प्रेमी से मिलने गई थी। प्रेमी गुरुआ क्षेत्र का है और वहां टेंट संचालन का कार्य करने आया था। इसी बीच, पीड़िता का चचेरा भाई तीन साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आरोपियों ने पहले प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की और फिर एक-एक कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया। परिजनों का दावा है कि बच्ची शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी घात लगाए अपराधियों ने उसे दबोच लिया।
सामूहिक दुष्कर्म की बदहवास पीड़िता ने देर रात घर लौटने पर अपनी वृद्ध दादी को पूरी घटना की जानकारी दी। सोमवार सुबह परिजनों ने आमस थाने में मामला दर्ज कराया। एसआई अखिलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता के माता-पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित छापेमारी की गई। पुलिस ने गांव के ही सनोज, अनुज, शिशुपाल और साजन को गिरफ्तार कर लिया है। साजन पीड़िता का चचेरा भाई बताया जाता है। पकड़े गए आरोपियों में से एक तीन बच्चों का पिता भी है।
फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी
पुलिस के अनुसार, घटना के समय मौजूद लड़की का प्रेमी फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल टेस्ट) के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के माथे पर कलंक हैं। उन्होंने प्रशासन से स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को कठोरतम दंड देने की अपील की है।