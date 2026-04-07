Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पुलिस पर हमले के केस में भी गवाह गायब, कोर्ट से 11 अफसरों और जवानों के खिलाफ वारंट

Apr 07, 2026 12:48 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, बगहा, पश्चिम चंपारण
share

कोर्ट ने अपने ही मामले में कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले मे 11 पुलिसकर्मियो पर वारंट जारी किया है। जिसमें टास्क फोर्स प्रभारी रामनरेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, युगल किशोर, जयदीप पासवान, मृत्युंजय कुमार सिंह समेत अन्य पर वारंट जारी किया है।

पुलिस पर हमले के केस में भी गवाह गायब, कोर्ट से 11 अफसरों और जवानों के खिलाफ वारंट

बिहार में पुलिस पर हमले के बाद एक भी पुलिसवाला इस मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। अब केस में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने अब 11 पुलिसवालों पर वारंट जारी कर दिया है। पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले का है। दरअसल यहां 32 वर्ष पुराने मामले में बगहा में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एक साथ 11 पुलिस कर्मियों पर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की। कहा कि पुलिस पर हुए हमले के मामले में एक भी पुलिस का गवाही के लिए नहीं पहुंचना ठीक नहीं है। इस मामले के सभी 11 पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी करते हुए नियत तिथि को गवाही पर आने का निर्देश दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि मामला गोवर्द्धना थाना क्षेत्र का है। रामचंद्र चौधरी गैंग से पुलिस की भुठभेड़ हुयी थी। सन 1994 में टास्क फोर्स के प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि शेरवा करमहिया के बेरहवा खोला से सशस्त्रबल के साथ छापेमारी करने के लिए निकले हुये थे।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी अपनी मां-बहन और पत्नी का साइन लाकर दें, बिहार में शराबबंदी पर JDU बोली
ये भी पढ़ें:छाता या रेनकोट रखें साथ, बिहार में आज आंधी और बरसात; जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

इसी बीच बेहरवा खोला जंगल के रामचन्द्र चौधरी गैंग के सरगना सहित केदार महतो, बिका महतो, कनैया साह, बसंत मुंडा, रामनद महतो सहित 13 अन्य अपराधकर्मियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद टीम के सदस्यों ने जबाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ समय के बाद फायरिंग समाप्त होने के बाद अपराधियों के भागने की सूचना मिली, उस तरफ पुलिस ने जांच की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घटनास्थल से कई सामग्री बरामदगी की गयी।

पुलिस टीम के इन लोगों पर जारी हुआ वांरट

कोर्ट ने अपने ही मामले में कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले मे 11 पुलिसकर्मियो पर वारंट जारी किया है। जिसमें टास्क फोर्स प्रभारी रामनरेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, युगल किशोर, जयदीप पासवान, मृत्युंजय कुमार सिंह, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, सुरेश पंडित, दीनदयाल मांझी, योगेन्द्र पासवान, असर्फी बैठा, शंभू दास शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने छोड़ा, लड़की के चक्कर में बेची जमीन; किडनी बेचने वाले आयुष की कहानी
ये भी पढ़ें:पति को जहर खिला मारा, कमरे में ही जलाने की भी कोशिश; बिहार में पत्नी पर आरोप
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News West Champaran Bihar Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।