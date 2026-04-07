पुलिस पर हमले के केस में भी गवाह गायब, कोर्ट से 11 अफसरों और जवानों के खिलाफ वारंट
कोर्ट ने अपने ही मामले में कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले मे 11 पुलिसकर्मियो पर वारंट जारी किया है। जिसमें टास्क फोर्स प्रभारी रामनरेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, युगल किशोर, जयदीप पासवान, मृत्युंजय कुमार सिंह समेत अन्य पर वारंट जारी किया है।
बिहार में पुलिस पर हमले के बाद एक भी पुलिसवाला इस मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा। अब केस में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने अब 11 पुलिसवालों पर वारंट जारी कर दिया है। पूरा मामला पश्चिम चंपारण जिले का है। दरअसल यहां 32 वर्ष पुराने मामले में बगहा में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने एक साथ 11 पुलिस कर्मियों पर वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की। कहा कि पुलिस पर हुए हमले के मामले में एक भी पुलिस का गवाही के लिए नहीं पहुंचना ठीक नहीं है। इस मामले के सभी 11 पुलिसकर्मियों पर वारंट जारी करते हुए नियत तिथि को गवाही पर आने का निर्देश दिया गया है।
अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि मामला गोवर्द्धना थाना क्षेत्र का है। रामचंद्र चौधरी गैंग से पुलिस की भुठभेड़ हुयी थी। सन 1994 में टास्क फोर्स के प्रभारी ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि शेरवा करमहिया के बेरहवा खोला से सशस्त्रबल के साथ छापेमारी करने के लिए निकले हुये थे।
इसी बीच बेहरवा खोला जंगल के रामचन्द्र चौधरी गैंग के सरगना सहित केदार महतो, बिका महतो, कनैया साह, बसंत मुंडा, रामनद महतो सहित 13 अन्य अपराधकर्मियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद टीम के सदस्यों ने जबाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ समय के बाद फायरिंग समाप्त होने के बाद अपराधियों के भागने की सूचना मिली, उस तरफ पुलिस ने जांच की लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घटनास्थल से कई सामग्री बरामदगी की गयी।
पुलिस टीम के इन लोगों पर जारी हुआ वांरट
कोर्ट ने अपने ही मामले में कोर्ट में साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने के मामले मे 11 पुलिसकर्मियो पर वारंट जारी किया है। जिसमें टास्क फोर्स प्रभारी रामनरेश सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, युगल किशोर, जयदीप पासवान, मृत्युंजय कुमार सिंह, लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा, सुरेश पंडित, दीनदयाल मांझी, योगेन्द्र पासवान, असर्फी बैठा, शंभू दास शामिल हैं।