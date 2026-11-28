निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार ने भागलपुर पुलिस और निगरानी में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर अपनी दो पत्नियों और तीन भाइयों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी।

पटना, हिप्र। निगरानी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को तत्कालीन पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। सिपाही, उसकी दोनों पत्नियों और तीन भाइयों के नाम पर अर्जित 1,41,21,626 रुपये की अवैध संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 30 दिनों के भीतर संपत्ति डीएम को सौंपने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर डीएम को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। आरोपी ने भ्रष्टाचार करके ये सारी संपत्तियां बनाई है।

निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार ने भागलपुर पुलिस और निगरानी में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर अपने नाम, पत्नी नुनू देवी और अस्मिता देवी, तीन भाई शशि शेखर कुमार, चन्द्रेशखर शर्मा और राम बच्चन शर्मा के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। उसने जहानाबाद, मखदुमपुर और पटना के आलमगंज, पुनपुन व विग्रहपुर में कई प्लॉट खरीदे थे। बैंकों में लाखों रुपये जमा करने के साथ एलआईसी में भी निवेश किया था।

2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 23 मार्च 2019 को आरोपी सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। अनुसंधान में उसके और परिजनों के नाम पर 1.41 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ। इसके बाद ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया और संपत्ति जब्ती के लिए निगरानी अदालत में मुकदमा दायर किया।