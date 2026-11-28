बिहार पुलिस के धनकुबेर सिपाही पर कोर्ट का ऐक्शन, पटना में 2 होटल समेत डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्त होगी
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार ने भागलपुर पुलिस और निगरानी में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर अपनी दो पत्नियों और तीन भाइयों के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
पटना, हिप्र। निगरानी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को तत्कालीन पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। सिपाही, उसकी दोनों पत्नियों और तीन भाइयों के नाम पर अर्जित 1,41,21,626 रुपये की अवैध संपत्ति सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को 30 दिनों के भीतर संपत्ति डीएम को सौंपने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर डीएम को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है। आरोपी ने भ्रष्टाचार करके ये सारी संपत्तियां बनाई है।
निगरानी के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पीटीसी सिपाही शशि भूषण कुमार ने भागलपुर पुलिस और निगरानी में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर अपने नाम, पत्नी नुनू देवी और अस्मिता देवी, तीन भाई शशि शेखर कुमार, चन्द्रेशखर शर्मा और राम बच्चन शर्मा के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। उसने जहानाबाद, मखदुमपुर और पटना के आलमगंज, पुनपुन व विग्रहपुर में कई प्लॉट खरीदे थे। बैंकों में लाखों रुपये जमा करने के साथ एलआईसी में भी निवेश किया था।
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 23 मार्च 2019 को आरोपी सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। अनुसंधान में उसके और परिजनों के नाम पर 1.41 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का खुलासा हुआ। इसके बाद ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया और संपत्ति जब्ती के लिए निगरानी अदालत में मुकदमा दायर किया।
पटना में पांच मंजिला मकान,सात मंजिला होटल
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने जब्ती का फैसला सुनाया। आरोपी पीटीसी सिपाही ने भ्रष्ट्राचार की कमाई से राजधानी के जक्क्नपुर के विग्रहपुर में एक पांच मंजिला और एक सात मंजिला होटल भी बनाया, जिसकी वर्तमान में कीमत करोड़ों में है। आरोपी सिपाही मखदुमपुर का रहने वाला है। वर्दी की हनक दिखाकर उसने न सिर्फ नाजायज संपत्ति बनाई बल्कि अपने सगे संबंधियों को भी लाभ पहुंचाया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें