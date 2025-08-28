सीतामढ़ी में पार्सल डिलीवरी कर लौट रहे कूरियर बॉय की हत्या, लुटेरों ने सरेशाम गोली मारी

सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर में एक कूरियर बॉय की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। कूरियर बॉय एक पार्सल की डिलीवरी कर गुरुवार शाम को घर लौट रहा था, तभी लूट की नीयत से आए बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया।

बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर में गुरुवार को एक कूरियर बॉय की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात महिंदवारा थाना थाना क्षेत्र के ओलीपुर-खनुआ मुख्य पथ पर मोरंग चौड़ में हुई। मृतक की पहचान नरेश मंडल के 20 वर्षीय बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के देवना बुजुर्ग पंचायत के बलिगढ़ का रहने वाला था। बताया जा र है कि एक पार्सल की डिलीवरी कर लौटते समय बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

गोली लगने से जख्मी हुए राहुल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कूरियर बॉय से लूट के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने उसको गोली मार दी। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ-1 राजीव कुमार सिंह एवं महिंदवारा थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले में घटनास्थल की जांच कराई गई।

मिली जानकारी के अनुसार राहुल कुमार एक कूरियर कंपनी में कार्य करता था। गुरुवार शाम ओलीपुर गांव में पार्सल डिलीवरी कर अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोरंग चौड़ के समीप बाइक सवार बदमाशों पीछे से आकर गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।