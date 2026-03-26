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जमीन विवाद में दंपती ने उठाया खौफनाक कदम; सिर में सरिया घुसने से पति की मौत, पत्नी का पैर टूटा

Mar 26, 2026 01:09 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा झंझट होता रहता था। बुधवार की रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया। अस्पताल में भर्ती पत्नी ने कहा कि वे अपने चचेरे भाइयों के हाथ जमीन बेचना चाहते थे।

जमीन विवाद में दंपती ने उठाया खौफनाक कदम; सिर में सरिया घुसने से पति की मौत, पत्नी का पैर टूटा

बिहार के सारण में जमीन विवाद में एक दंपति के खौफनाक कदम से पूरा इलाका सन्न है। पति की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पत्नी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। घटना छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेन्द्र सरोवर के समीप की है। एक किराए के मकान में रहने वाले पति-पत्नी ने आपसी विवाद के बाद तीन मंजिला मकान की छत से छलांग लगा दी। छपरा सदर अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है जबकि पति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

जानकारी के मुताबिक खैरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ा गांव निवासी पिंटू सिंह पिता कामेश्वर सिंह के के रूप में हुई है। पिंटू वेल्डर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उसका नाम छपरा शहर में बन रहे डबल डेकर पुल निर्माण कार्य से भी जुड़ा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी प्रिया सिंह का मायका जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में है। छत की से गिरने के साथ है पति के सर में गंभीर चोट लग गई । उसके सिर में सरिया घुस गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पत्नी को जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

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स्थानीय लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा झंझट होता रहता था। बुधवार की रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया। अस्पताल में भर्ती पत्नी ने कहा कि वे अपने चचेरे भाइयों के हाथ जमीन बेचना चाहते थे। छठ पर्व में गांव गए थे। लौटने के कहा तो झगड़ने लगे। मायके के लोगों को जानकारी दी तो वे लोग भी समझाने आए कि जमीन मत बेचिए। इसी से नाराज होकर छत पर बहस के दौरान धक्का देकर खुद भी कूद गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि तीसरी मंजिल से कूदने के दौरान पिंटू सिंह का सिर मकान के छज्जे से टकरा गया। एक छड़ बाहर की ओर निकला था। टकराने के बाद सरिया सर में छेड़ते हुए आरपार हो गया। पिंटू नीचे झाड़ी गिरा। लोगों ने उठाया पर उसके पहले मौत हो चुकी थी। पत्नी प्रिया सिंह सीधे झाड़ी में गिरी। वह बाल बाल बच गई लेकिन उनका पैट टूट गया।

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पूरी घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पति-पत्नी दोनों को झाड़ी से निकालकर तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनकी जांच की गई तो पिंटू सिंह की मौत हो चुकी थी। प्रिया सिंह को डॉक्टर ने भर्ती कर लिया जहां इलाज जारी है। सूचना मिलने पर परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। पति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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स्थानीय लोगों ने बताया कि इनकी शादी करीब चार वर्ष पूर्व हुई थी। उन दोनों का एक छोटा बेटा भी है जिसे मायके वाले पारिवारिक कलह के कारण साथ रखते हैं। महिला भी कुछ दिनों के लिए इंदौर चली गयी थी जहां वह अपने पिता माता के साथ इंदौर में रहती थी। महिला ने इसकी जानकारी भी दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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