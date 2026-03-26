जमीन विवाद में दंपती ने उठाया खौफनाक कदम; सिर में सरिया घुसने से पति की मौत, पत्नी का पैर टूटा

लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा झंझट होता रहता था। बुधवार की रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया। अस्पताल में भर्ती पत्नी ने कहा कि वे अपने चचेरे भाइयों के हाथ जमीन बेचना चाहते थे।

बिहार के सारण में जमीन विवाद में एक दंपति के खौफनाक कदम से पूरा इलाका सन्न है। पति की दर्दनाक मौत हो गई जबकि पत्नी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। घटना छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेन्द्र सरोवर के समीप की है। एक किराए के मकान में रहने वाले पति-पत्नी ने आपसी विवाद के बाद तीन मंजिला मकान की छत से छलांग लगा दी। छपरा सदर अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया है जबकि पति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

जानकारी के मुताबिक खैरा थाना क्षेत्र के पटेढ़ा गांव निवासी पिंटू सिंह पिता कामेश्वर सिंह के के रूप में हुई है। पिंटू वेल्डर बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, उसका नाम छपरा शहर में बन रहे डबल डेकर पुल निर्माण कार्य से भी जुड़ा हुआ था। वहीं उसकी पत्नी प्रिया सिंह का मायका जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में है। छत की से गिरने के साथ है पति के सर में गंभीर चोट लग गई । उसके सिर में सरिया घुस गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पत्नी को जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा झंझट होता रहता था। बुधवार की रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने आवेश में आकर यह खौफनाक कदम उठा लिया। अस्पताल में भर्ती पत्नी ने कहा कि वे अपने चचेरे भाइयों के हाथ जमीन बेचना चाहते थे। छठ पर्व में गांव गए थे। लौटने के कहा तो झगड़ने लगे। मायके के लोगों को जानकारी दी तो वे लोग भी समझाने आए कि जमीन मत बेचिए। इसी से नाराज होकर छत पर बहस के दौरान धक्का देकर खुद भी कूद गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि तीसरी मंजिल से कूदने के दौरान पिंटू सिंह का सिर मकान के छज्जे से टकरा गया। एक छड़ बाहर की ओर निकला था। टकराने के बाद सरिया सर में छेड़ते हुए आरपार हो गया। पिंटू नीचे झाड़ी गिरा। लोगों ने उठाया पर उसके पहले मौत हो चुकी थी। पत्नी प्रिया सिंह सीधे झाड़ी में गिरी। वह बाल बाल बच गई लेकिन उनका पैट टूट गया।

पूरी घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पति-पत्नी दोनों को झाड़ी से निकालकर तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उनकी जांच की गई तो पिंटू सिंह की मौत हो चुकी थी। प्रिया सिंह को डॉक्टर ने भर्ती कर लिया जहां इलाज जारी है। सूचना मिलने पर परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। पति के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।