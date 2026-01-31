पैसों के झगड़े में मारपीट करने लगे दंपति, पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर

संक्षेप: रोहतास जिले के काराकाट में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के रोहतास जिले में पैसों के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना काराकाट थाना क्षेत्र के चांदी गांव की है। शुक्रवार रात को पति-पत्नी के बीच रुपये को लेकर झगड़ा हुआ था। फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से में आकर पति ने पत्नी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने इलाके को स्तब्ध कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतका की पहचान 30 वर्षीय संजू देवी के रूप में हुई है। वहीं, उसका पति आरोपी अरुण पासवान फरार है। मृतका की मांग ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अपने दामाद समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

परिजन के अनुसार मृतका का पति अरुण मजदूरी करता है। शुक्रवार शाम वह मवेशी का चारा काटकर घर लौटा तो पत्नी से पैसे के मुद्दे पर झगड़ा हो गया। बात बिगड़ते ही दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान अरुण ने संजू का गला दबा दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की खबर गांव में फैलते ही सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति अरुण पासवान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक सुखदेव पासवान का पुत्र बताया जाता है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया।

संजू की मां उर्मिला देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पति के अलावे दो अन्य नामजद हैं। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की पुष्टि हुई है।