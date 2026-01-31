Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsCouple start fighting over money husband murder his wife in Karakat Rohtas
पैसों के झगड़े में मारपीट करने लगे दंपति, पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर

पैसों के झगड़े में मारपीट करने लगे दंपति, पति ने कर दिया पत्नी का मर्डर

संक्षेप:

रोहतास जिले के काराकाट में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है।

Jan 31, 2026 08:12 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिक्रमगंज (सासाराम)
बिहार के रोहतास जिले में पैसों के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना काराकाट थाना क्षेत्र के चांदी गांव की है। शुक्रवार रात को पति-पत्नी के बीच रुपये को लेकर झगड़ा हुआ था। फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। गुस्से में आकर पति ने पत्नी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने इलाके को स्तब्ध कर दिया।

मृतका की पहचान 30 वर्षीय संजू देवी के रूप में हुई है। वहीं, उसका पति आरोपी अरुण पासवान फरार है। मृतका की मांग ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अपने दामाद समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

परिजन के अनुसार मृतका का पति अरुण मजदूरी करता है। शुक्रवार शाम वह मवेशी का चारा काटकर घर लौटा तो पत्नी से पैसे के मुद्दे पर झगड़ा हो गया। बात बिगड़ते ही दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान अरुण ने संजू का गला दबा दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की खबर गांव में फैलते ही सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति अरुण पासवान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक सुखदेव पासवान का पुत्र बताया जाता है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया।

संजू की मां उर्मिला देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पति के अलावे दो अन्य नामजद हैं। थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की पुष्टि हुई है।

(फोटो प्रतीकात्मक है, एआई से बनाया गया है)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
