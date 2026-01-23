वीटीआर के जंगल में लटके मिले प्रेमी और प्रेमिका के कंकाल, सुसाइड या हॉरर किलिंग?

संक्षेप: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के घने जंगल में प्रेमी और प्रेमिका के कंकाल पेड़ से लटके हुए मिले। दोनों 4 महीने से लापता थे। यह सुसाइड था या हॉरर किलिंग, इसकी जांच की जा रही है।

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में गुरुवार शाम को दो मानव कंकाल मिलने से सनसनी मच गई। दोनों कंकाल मदनपुर वन क्षेत्र में एक पेड़ से लटके हुए पाए गए। इन्हें लौकरिया थाना क्षेत्र के रामपुर मुसहरी टोला के पश्चिम जंगल से बरामद किए गया। मौके से मिले कपड़े, चप्पल और मोबाइल के आधार पर परिजन ने इनकी पहचान रामपुर मतौरा गांव से लापता प्रेमी युगल के रूप में की है। दोनों बीते 4 महीने से लापता है।

इन दोनों की हत्या की गई या फिर आत्महत्या है, यह जांच के बाद पता चलेगा। मृतकों की पहचान लौकरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी और उसी गांव के हीरामन यादव के 20 वर्षीय पुत्र अखिलेश यादव के रूप में हुई है। दोनों 16 सितंबर 2025 से लापता थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।

नरकंकाल मिलने की सूचना मिलते ही बगहा एसपी रामानंद कौशल, एसडीपीओ रागिनी कुमारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एक प्लास्टिक में सुरक्षित सुसाइड नोट बरामद किया है। हालांकि, मृतक अखिलेश के बड़े भाई शैलेश यादव ने इसे हॉरर किलिंग बताया है।