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बिहार के भागलपुर में सुबह-सुबह दंपती की गोली मारकर हत्या, लोगों ने पुलिस को शव उठाने से रोका

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, भागलपुर
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बिहार का भागलपुर जिला सुबह-सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। यह एक दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने शव को उठाने से रोक दिया। 

Bhagalpur Couple murder
भागलपुर में दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

बिहार के भागलपुर जिले में सुबह-सुबह बड़ी वारदात हुई है। यहां एक कपल को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया है। बताया जा रहा है कि नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र के दियारा स्थित इस्माईलपुर हटिया में गुरुवार अल सुबह बदमाशों ने एक दंपती की गोली मारकर हत्या कर दी। दंपती की पहचान इस्माईलपुर निवासी नंदलाल मंडल के पुत्र रंजन मंडल और रंजन की पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है। पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की घटना अहले सुबह चार बजे की बताई जा रही है।

घटना के बाद लोगों में आक्रोश भी दिखा। नाराज लोगों ने मौके पर आई पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। ये लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने परिजनों की निशानदेही पर साढ़े पांच बजे एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने शव ले जाने दिया। एसपी वैभव शर्मा के मुताबिक अभी पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है। संदिग्ध से पूछताछ जारी है। जल्द घटना की वजह सामने आ जाएगी।

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इस दोहरे हत्याकांड को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह दंपती चाय-नाश्ते की दुकान चलाते थे। मरने वालों में रंजन और उनकी पत्नी किरण देवी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि रंजन और उनकी पत्नी अपनी दुकान में ही सो रहे थे। इसी दौरान सुबह के वक्त अचानक कुछ अपराधियों ने बिस्तर पर सो रहे रंजन को गोलियों से भून डाला। पति को खून से सना देख पत्नी वहां से जान बचाने के लिए चीखते हुए भागने लगी। जिसके बाद अपराधियों ने उन्हें दौड़ा कर पकड़ लिया और बेहद ही नजदीक से गोली मार दी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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