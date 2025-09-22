बिहार में डायन कहने के विवाद कपल की हत्या; 2 महिलाएं घायल; फायरिंग और चाकूबाजी से हड़कंप

Bihar Crime News: डायन कहने के पुराने विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों पर गोली और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में पति-पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि परिवार की दो महिलाएं भी घायल हो गईं।

Bihar Crime News: बिहार में डायन कहने के विवाद में कपल की हत्या कर दी गई। सीवान जिले में गोरेयाकोठी प्रखंड के जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर कुर्मी टोला गांव में सोमवार की दोपहर डायन कहने के पुराने विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों पर गोली और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में पति-पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि परिवार की दो महिलाएं भी घायल हो गईं। मृतकों में स्व. मुन्नी लाल प्रसाद के 50 वर्षीय पुत्र अवध किशोर साह और उनकी पत्नी रीता देवी हैं। अवध किशोर साह की मां और बेटी भी घायल बताई जा रही हैं।

बताया गया है कि अवध किशोर साह और छोटे लाल साह दोनों आपस में पट्टीदार हैं। छोटे लाल साह का परिवार फिलहाल सारण के मशरक थाने के डुमरसन में मकान बनाकर रहता है। जबकि अवध किशोर साह का परिवार जामो थाना क्षेत्र के हेमितपुर कुर्मी टोला स्थित घर में रहता है। दोनों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों की मानें तो डायन का आरोप लगाना ही दोनों परिवार के बीच कलह का कारण है।