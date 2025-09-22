couple murder and two women injured in siwan after fight over dayan said बिहार में डायन कहने के विवाद कपल की हत्या; 2 महिलाएं घायल; फायरिंग और चाकूबाजी से हड़कंप, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newscouple murder and two women injured in siwan after fight over dayan said

बिहार में डायन कहने के विवाद कपल की हत्या; 2 महिलाएं घायल; फायरिंग और चाकूबाजी से हड़कंप

Bihar Crime News: डायन कहने के पुराने विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों पर गोली और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में पति-पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि परिवार की दो महिलाएं भी घायल हो गईं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक संवाददाता, जामो, सीवानMon, 22 Sep 2025 08:51 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में डायन कहने के विवाद कपल की हत्या; 2 महिलाएं घायल; फायरिंग और चाकूबाजी से हड़कंप

Bihar Crime News: बिहार में डायन कहने के विवाद में कपल की हत्या कर दी गई। सीवान जिले में गोरेयाकोठी प्रखंड के जामो थाना क्षेत्र के हेतिमपुर कुर्मी टोला गांव में सोमवार की दोपहर डायन कहने के पुराने विवाद में एक ही परिवार के चार लोगों पर गोली और चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में पति-पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि परिवार की दो महिलाएं भी घायल हो गईं। मृतकों में स्व. मुन्नी लाल प्रसाद के 50 वर्षीय पुत्र अवध किशोर साह और उनकी पत्नी रीता देवी हैं। अवध किशोर साह की मां और बेटी भी घायल बताई जा रही हैं।

बताया गया है कि अवध किशोर साह और छोटे लाल साह दोनों आपस में पट्टीदार हैं। छोटे लाल साह का परिवार फिलहाल सारण के मशरक थाने के डुमरसन में मकान बनाकर रहता है। जबकि अवध किशोर साह का परिवार जामो थाना क्षेत्र के हेमितपुर कुर्मी टोला स्थित घर में रहता है। दोनों के बीच पूर्व से विवाद चल रहा है। ग्रामीणों की मानें तो डायन का आरोप लगाना ही दोनों परिवार के बीच कलह का कारण है।

ये भी पढ़ें:बिहार में रिलेशनशिप मैनेजर की हत्या, मीटिंग से लौटते वक्त मार दी गोली

सोमवार को प्रतिदिन की तरह अवध किशोर साह हेतिमपुर के अपने घर के बगल स्थित एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान छोटे लाल साह का परिवार भी हेतिमपुर पहुंचा और पुराने विवाद को लेकर कहासुनी के बाद हमला शुरू कर दिया। घटना में अवध किशोर साह और उनकी पत्नी रीता देवी सहित दो अन्य घायल हो गए, कुछ ही देर बाद अवध किशोर साह व पत्नी रीता देवी की मौत भी हो गई। महाराजगंज के एसडीपीओ अमन का कहना है कि पुराने विवाद को लेकर ही घटना को अंजाम दिया गया है। दंपती की मौत के मामले में हमलावारों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें:पपीता रखने में मदद करो.., 10 साल की बच्ची को बहाने से गोदाम में ले जाकर रेप