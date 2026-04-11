कॉलेज में कपल कर रहे थे गलत काम, छात्रों ने देखा तो बेकाबू हो गया माहौल; जमकर हंगामा
बांका के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासरूम के अंदर छात्र-छात्रा को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर भारी बवाल हो गया। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला जड़कर हंगामा किया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और कॉलेज प्रबंधन ने….
Bihar News: बिहार के बांका जिले के लकड़ीकोला स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार को उस वक्त भारी अफरा-तफरी मच गई, जब कॉलेज परिसर के अंदर एक छात्र और छात्रा को कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर हंगामा किया, जिसे शांत कराने के लिए जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा।
क्लास के दौरान पकड़े गए छात्र-छात्रा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को कॉलेज में कक्षाएं चल रही थीं। इसी दौरान कुछ छात्रों ने एक क्लासरूम में एक छात्र और एक छात्रा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। देखते ही देखते यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई। कॉलेज के अन्य छात्र इस घटना से उग्र हो गए और उन्होंने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप था कि शैक्षणिक संस्थान की गरिमा को ठेस पहुँचाई गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा, गेट पर जड़ा ताला
हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसडीएम राजकुमार और एसडीपीओ अमर विश्वास भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे। अधिकारियों ने छात्रों और कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर मामला शांत कराने की कोशिश की। हालांकि, शाम होते-होते विरोध प्रदर्शन ने और उग्र रूप ले लिया। एक छात्र ने कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, जिससे कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी परिसर के अंदर ही फंस गए। करीब आधे घंटे तक कॉलेज छावनी बना रहा। बाद में अधिकारियों के कड़े आश्वासन के बाद गेट खोला गया।
कॉलेज से छात्र-छात्रा निष्कासित
मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई की है। प्राचार्य मो. शहबरुद्दीन अहमद ने बताया कि संबंधित छात्र और छात्रा को तत्काल प्रभाव से कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। छात्रा को उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है, जबकि आरोपी छात्र सहित चार अन्य छात्रों को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। एसडीएम राजकुमार ने स्पष्ट कहा है कि कॉलेज प्रशासन को जांच के बाद सभी दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, प्राचार्य ने शनिवार को छात्रों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।