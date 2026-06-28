फंदे से लटकी मिली दंपती की लाश, बेटे पर हत्या का आरोप; बेटी बोली- लाश लेने आने के लिए कहा था
बिहार के पूर्णिया जिले में घर के अंदर दंपती की लटकती हुई लाश मिली है। कपल की बेटी ने आरोप लगाया है कि उसके भाई ने ही माता-पिता की हत्या की है। बेटी के सनसनीखेज आरोप से खलबली मची हुई है।
बिहार के पूर्णिया जिले में दंपती की लाश फंदे से लटकती मिली है। दंपती की बेटी ने अपने बड़े भाई पर माता-पिता की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। यहां केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नी इस्तम्ब्रार पंचायत के वार्ड संख्या-8 स्थित हेम कॉलोनी मुसहरी में रविवार की सुबह एक वृद्ध दंपति का शव घर के अंदर रस्सी के फंदे से लटका मिला। मृतकों की पहचान 62 वर्षीय गुलर ऋषि एवं उनकी 60 वर्षीय पत्नी मुनिया देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही केनगर थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनवी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस निरीक्षक एवं सीएफएस टीम को दी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश सिंह तथा सीएफएस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विभिन्न साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया।
घटना को लेकर मृतक दंपति की पुत्री चम्पा देवी ने अपने बड़े भाई पेशे से मजदूर मनोज ऋषि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मनोज ऋषि अपने माता-पिता के साथ अक्सर मारपीट करता था और उन्हें घर में नहीं रखता था। इसी कारण उनके माता-पिता पिछले करीब एक माह से उनके घर पर रहकर भोजन करते थे। चम्पा देवी ने आरोप लगाया कि बीते शुक्रवार को जब वह अपने माता-पिता को अपने घर ले जाने पहुंची थीं, तब उनके बड़े भाई मनोज ऋषि, भाभी फूल कुमारी देवी, भतीजा श्रवण ऋषि एवं अन्य लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी।
उन्होंने दावा किया कि उस दौरान मनोज ऋषि ने कहा था कि जब इन दोनों (माता-पिता) को मार देंगे, तब तुम लाश ले जाना। पुत्री के अनुसार रविवार सुबह करीब पांच बजे पड़ोसियों से सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंची, जहां उसके माता-पिता का शव फंदे से लटका मिला। उन्होंने इस मामले में अपने बड़े भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के छोटे पुत्र संजय ऋषि ने बताया कि वह शनिवार रात बालू ढुलाई के काम से बाहर गया हुआ था। रविवार सुबह घर लौटने पर उसने अपने माता-पिता का शव फंदे से झूलता देखा। परिजनों का कहना है कि वृद्ध दंपति लगभग एक वर्ष से भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। आरोप है कि उनका पुत्र मनोज ऋषि गांव के लोगों से भी अपने माता-पिता को भीख नहीं देने की बात कहता था। थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनवी ने बताया कि पोस्टमार्टम का इंतजार है। फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की है। आवेदन मिलने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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