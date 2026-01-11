20 हजार में छह साल की बच्ची खरीदी, कपल ने खूब प्रताड़ित किया; बिहार में खौफनाक कांड
बच्ची के पिता नहीं है और मां तीन बच्चों को छोड़कर यूपी में किसी से शादी कर ली है। तीनों बच्चे भरथीपुर गांव में अपने नाना-नानी के घर रह रहे थे। इसमें से एक बच्ची को भरथीपुर चौक पर चाय दुकान चलाने वाली महिला के माध्यम से 20 हजार रुपये मझौलिया के आरोपित ने खरीद लिया था।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मझौलिया में दंपती के घर से छह साल की बच्ची को सकरा पुलिस ने मुक्त कराया है। आरोप है कि बच्ची को 20 हजार में बेचा गया था। बताया जाता है कि बच्ची को खरीदने वाले दंपती उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भरथीपुर में चाय दुकान चलाने वाली पड़ोस की एक महिला के माध्यम से दंपती ने बच्ची को नवंबर 2025 में खरीदा था। दो दिन पहले बच्ची प्रताड़ना से तंग होकर पूर्व मुखिया रामप्रीत कुशवाहा के घर भाग आई थी। इसके बाद फिर से उसे दंपती अपने घर ले गए।
शनिवार की शाम में फिर से बच्ची के रोने की आवाज पर किसी ने सकरा पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद सकरा थानेदार सह प्रशिक्षु डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा ने बच्ची को बरामद कर देर शाम में मुजफ्फरपुर स्थित सीडब्ल्यूसी में लाया, जहां से बच्ची को चाइल्ड होम में रखवाने की कवायद की कई। हालांकि, इस मामले में फिलहाल पुलिस की ओर से सकरा थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। बताया गया कि बच्ची के पिता नहीं है और मां तीन बच्चों को छोड़कर यूपी में किसी से शादी कर ली है। तीनों बच्चे सकरा थाना के भरथीपुर गांव में अपने नाना-नानी के घर रह रहे थे।
इसमें से एक बच्ची को भरथीपुर चौक पर चाय दुकान चलाने वाली महिला के माध्यम से 20 हजार रुपये में मझौलिया के आरोपित ने खरीद लिया था। पूर्व मुखिया ने बताया कि गोद लेने के बहाने 20 हजार रुपये में खरीदी गई बच्ची जब रोते हुए उसके पास आई थी तो उसने दंपती पर मारपीट का आरोप लगाया था, तब गांव के कुछ लोगों ने दंपती को डांट फटकार कर बच्ची को उसे सौंप दिया था, फिर से बच्ची शनिवार को रोते हुए घर से निकली और रेलवे लाइन की ओर जाने लगी। इसके बाद लोग उसे पकड़कर मेरे पास ले आए। जहां से दंपती उसे ले गए, लेकिन शाम में पुलिस आ गई और उसे मुक्त कराकर ले गई है। सकरा थाने की पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीडब्ल्यूसी के निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी।