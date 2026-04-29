Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भागलपुर : सुल्तानगंज ईओ मर्डर केस में हिरासत में कपल, ठेका और वर्चस्व में हत्या की आशंका

Apr 29, 2026 07:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, भागलपुर
share

सुल्तानगंज ईओ मर्डर केस: सुल्तानगंज में हुई घटना को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। अधिकारी अभी कारण स्पष्ट नहीं कर रहे हैं पर जो बात सामने आ रही है उससे यही पता चला है कि विभिन्न ठेका, अवैध वसूली और वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है।

भागलपुर : सुल्तानगंज ईओ मर्डर केस में हिरासत में कपल, ठेका और वर्चस्व में हत्या की आशंका

सुल्तानगंज ईओ मर्डर केस: भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार के हत्याकांड में देर रात दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की सूचना पुलिस सूत्रों ने दी है। बताया गया कि पुलिस के आला अधिकारी सुल्तानगंज में हैं और हिरासत में लिए गए दंपती से पूछताछ कर रहे हैं। उधर, मृत ईओ की पत्नी मायागंज अस्पताल पहुंच गईं। अस्पताल में प्रशासन के बड़े अधिकारी रात दो बजे के बाद तक डटे थे। पटना से बताया गया कि रात एक बजे निजी अस्पताल में सभापति गुडड़ू का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। डॉक्टर जान बचाने की जुगत में लगे हैं।

सुल्तानगंज में हुई घटना को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। अधिकारी अभी कारण स्पष्ट नहीं कर रहे हैं पर जो बात सामने आ रही है उससे यही पता चला है कि विभिन्न ठेका, अवैध वसूली और वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ महीने बाद श्रावणी मेला भी शुरू होना है। मेला में ठेके पर वर्चस्व को लेकर भी अंदरूनी रूप से दोनों गुटों में तनाव था। इससे पहले भी वर्चस्व को लेकर घटनाएं होती रही हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में EO कृष्ण भूषण की हत्या में पुलिस एनकाउंटर, रामाधीन यादव मारा गया

स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध वसूली पर वर्चस्व को लेकर ही अपराधियों का भी दो गुट वहां सक्रिय है जिनमें एक गुट की कमान कुख्यात अपराधी कनबुच्चा संभालता है। कुछ जनप्रतिनिधि यह भी बता रहे हैं कि सुल्तानगंज का प्रभार मिलने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने अवैध वसूली को लेकर कड़ाई कर दी थी। यह भी बताया जा रहा है कि सैरात बंदोबस्ती को लेकर भी दो गुटों में विवाद चल रहा था। बंदोबस्ती पाने में पिछड़ने पर घटना को अंजाम देने की बात भी सामने आ रही है

DM-SP क्या बोले

डीएम नवल किशोर चौधरी ने कहा कि नगर परिषद में अपराधियों के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी और परिषद के सभापति पर गोली चलाई गई। कार्यपालक पदाधिकारी की मौत हो गई जबकि सभापति के बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था की गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी के बीच बिहार में बदला मौसम, बारिश से खूब राहत; तेज हवाएं चलेगी

एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि अपराधियों ने सभापति पर गोली चलाई जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने अपराधियों का विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्हें भी गोली मारी गई। दो अपराधियों की पहचान हो गई है। गिरफ्तारी को चार टीम का गठन किया गया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Krishna Bhushan Murder Bhagalpur Bhagalpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।