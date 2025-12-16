जल्द दौड़ेगी देश की पहली पटना-नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत, BJP ने शेयर किया वीडियो
Vande Bharat Sleeper: यह वहीं ट्रेन है जिसका पटनावासी कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। हाईटेक इंजीनियरिंग और आरामदायक सफर के लिए यह ट्रेन काफी मशहूर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन की खासियत इसकी गति है। यह ट्रेन पटरी पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी।
Vande Bharat Sleeper: बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश की पहली पटना-नई दिल्ली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जल्द दौड़ेगी। सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो शेयर कर इसकी झलक दिखाई है। बीजेपी ने ट्रेन के अंदर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'अब ट्रेन का सफर होगा और भी आरामदायक, तेज और प्रीमियम…जल्द ही पटना–नई दिल्ली ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली Sleeper Vande Bharat! देखिए, इसकी खास झलक।'
ऐसा कहा जा रहा है कि यह वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 16 कोच का होग। इसमें एसी3 के 11 कोच, एसी2 के 4 कोच औऱ एसी1 का 1 कोच होगा। इसमें कुल 827 यात्रियों की क्षमता होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्लीपर वंदे भारत का किराया राजधानी एक्स्प्रेस के किराया जितना या उसके आसपास हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्लीपर पटना-नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलाई जा सकती है। पटना से यह ट्रेन शाम में खुल सकती है और अगले दिन वंदे भारत नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस जैसी आरामदायक यात्रा का लुत्फ यात्री उठा सकते हैं। ट्रेन में वाई-फाई और इंफोटेनमेंट स्क्रीन लगाया गया है। भारतीय रेलवे में पहली बार किसी स्लीपर ट्रेन को इतना आधुनिक बनाया गया है। पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम से लैस इस ट्रेन के हर कोच में सीसीटीवी से निगरानी की भी व्यवस्था है।