हावड़ा–कामाख्या के बीच दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

हावड़ा–कामाख्या के बीच दौड़ेगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

संक्षेप:

इस अत्याधुनिक वातानुकूलित स्लीपर ट्रेन से हावड़ा –कामाख्या मार्ग पर यात्रा समय करीब 2.5 घंटे कम हो जाएगा, जिससे धार्मिक और पर्यटन यात्राओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

Jan 17, 2026 10:19 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, कटिहार, एक संवाददाता
रेल कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गुवाहाटी (कामाख्या) और हावड़ा के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 17 जनवरी को दोपहर करीब 12:45 बजे मालदा पहुंचेंगे। यहां मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से हावड़ा–गुवाहाटी (कामाख्या) वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। यह ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी।

इस अत्याधुनिक वातानुकूलित स्लीपर ट्रेन से हावड़ा –कामाख्या मार्ग पर यात्रा समय करीब 2.5 घंटे कम हो जाएगा, जिससे धार्मिक और पर्यटन यात्राओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोपहर लगभग 1:45 बजे प्रधानमंत्री मालदा में आयोजित जनसभा में 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और विकास को गति देना है।

प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बालुरघाट–हिली नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में आधुनिक माल ढुलाई रखरखाव सुविधा, सिलीगुड़ी लोको शेड के उन्नयन और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव सुविधाओं के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखेंगे। इससे उत्तर बंगाल में यात्री और माल परिवहन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

इसके अलावा न्यू कुचबिहार–बामनहाट और न्यू कुचबिहार–बक्सिरहाट रेलखंड के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री वर्चुअली चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों-न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोविल, न्यूजलपाईगुड़ी तिरुच्चिराप्पल्लि, अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु और अलीपुरद्वार-पनवेल-को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

18 जनवरी को प्रधानमंत्री गुवाहाटी (कामाख्या)–रोहतक और डिब्रूगढ़–लखनऊ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। साथ ही हुगली जिले के सिंगूर में करीब 830 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।इन सभी परियोजनाओं से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और क्षेत्र विकास के नए इंजन के रूप में उभरेगा।

