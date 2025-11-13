एक रात की अब कहानी है सारी... उम्मीदवारों की परीक्षा कल, एग्जिट पोल से कुछ राहत तो कुछ टेंशन में

संक्षेप: चुनावी समर में साम-दाम-दंड-भेद सब लगाने वाले प्रत्याशियों के लिए आज की रात काफी कशमकश वाली है। एक्जिट पोल से कोई रात में हैं तो कुछ नेता टेंशन में

यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी...यह गीत विधानसभा चुनाव में आज यानी गुरुवार की रात के लिए चरितार्थ हो रही है। चुनावी समर में साम-दाम-दंड-भेद सब लगाने वाले प्रत्याशियों के लिए आज की रात काफी कशमकश वाली है। मतदान के बाद कार्यकर्ताओं के फीडबैक से तैयार डायरी पर मंथन के बाद अब इंतजार की रात है जो लंबी भी होगी और बेचैन करने वाली भी।

दोनों फेज का चुनाव खत्म होने के बाद सबकी नजरें परिणाम पर है। कल काउंटिंग है उससे पहले उम्मीदवारों ने मतदान के बाद से ही एक-एक बूथ का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता और समर्थकों ने अपनी रिपोर्ट में हर प्रत्याशियों को जीत दिला दी है। एक प्रत्याशी ही कहते हैं- कोई कार्यकर्ता और समर्थक मतदान के बाद यह नहीं कह रहे कि आपको उनकी जिम्मेदारी वाले बूथ पर कम वोट मिले हैं। बहरहाल प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है और दिल दिमाग में वोटों के जोड़ घटाव के साथ परिणाम पक्ष में होने की उम्मीद भी है। इधर, कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कहलगांव, सुल्तानगंज और गोपालपुर के प्रत्याशियों के चेहरे पर शिकन ज्यादा है। हालांकि दावे सबके बराबर हैं।

नेमतें बख्शने वाले के दरबार में अंतिम हाजिरी भी लगाएंगे कई कार्यकर्ताओं ने बताया है कि शुक्रवार की सुबह कई प्रत्याशी पहले मंदिरों में माथा टेकने के बाद ही काउंटिंग हॉल का रुख करेंगे। कुछ प्रत्याशी अन्य धार्मिक स्थलों में दुआ करेंगे। ऐसे समर्थकों के दुआओं का दौर शुरू हो गया है। अपने नेता की जीत के लिए मंदिर और अन्य धार्मिक स्थानों में मत्था टेकने समर्थक पहुंच रहे हैं। चुनाव के परिणाम के बाद की तैयारी में भी नेता और उनके समर्थक जुट गए हैं। मिठाई, फूल, बैंड बाजा को एडवांस दिया जा रहा है।