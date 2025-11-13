Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCounting Result tomorrow, exit polls bring some relief and some tension Bihar Election
एक रात की अब कहानी है सारी... उम्मीदवारों की परीक्षा कल, एग्जिट पोल से कुछ राहत तो कुछ टेंशन में

एक रात की अब कहानी है सारी... उम्मीदवारों की परीक्षा कल, एग्जिट पोल से कुछ राहत तो कुछ टेंशन में

संक्षेप: चुनावी समर में साम-दाम-दंड-भेद सब लगाने वाले प्रत्याशियों के लिए आज की रात काफी कशमकश वाली है। एक्जिट पोल से कोई रात में हैं तो कुछ नेता टेंशन में

Thu, 13 Nov 2025 10:12 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी...यह गीत विधानसभा चुनाव में आज यानी गुरुवार की रात के लिए चरितार्थ हो रही है। चुनावी समर में साम-दाम-दंड-भेद सब लगाने वाले प्रत्याशियों के लिए आज की रात काफी कशमकश वाली है। मतदान के बाद कार्यकर्ताओं के फीडबैक से तैयार डायरी पर मंथन के बाद अब इंतजार की रात है जो लंबी भी होगी और बेचैन करने वाली भी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोनों फेज का चुनाव खत्म होने के बाद सबकी नजरें परिणाम पर है। कल काउंटिंग है उससे पहले उम्मीदवारों ने मतदान के बाद से ही एक-एक बूथ का फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ता और समर्थकों ने अपनी रिपोर्ट में हर प्रत्याशियों को जीत दिला दी है। एक प्रत्याशी ही कहते हैं- कोई कार्यकर्ता और समर्थक मतदान के बाद यह नहीं कह रहे कि आपको उनकी जिम्मेदारी वाले बूथ पर कम वोट मिले हैं। बहरहाल प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है और दिल दिमाग में वोटों के जोड़ घटाव के साथ परिणाम पक्ष में होने की उम्मीद भी है। इधर, कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कहलगांव, सुल्तानगंज और गोपालपुर के प्रत्याशियों के चेहरे पर शिकन ज्यादा है। हालांकि दावे सबके बराबर हैं।

ये भी पढ़ें:जिले 38 लेकिन काउंटिंग सेंटर 46 बनाए; एक से ज्यादा मतगणना केंद्र क्यों और कहां?
Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

नेमतें बख्शने वाले के दरबार में अंतिम हाजिरी भी लगाएंगे

कई कार्यकर्ताओं ने बताया है कि शुक्रवार की सुबह कई प्रत्याशी पहले मंदिरों में माथा टेकने के बाद ही काउंटिंग हॉल का रुख करेंगे। कुछ प्रत्याशी अन्य धार्मिक स्थलों में दुआ करेंगे। ऐसे समर्थकों के दुआओं का दौर शुरू हो गया है। अपने नेता की जीत के लिए मंदिर और अन्य धार्मिक स्थानों में मत्था टेकने समर्थक पहुंच रहे हैं। चुनाव के परिणाम के बाद की तैयारी में भी नेता और उनके समर्थक जुट गए हैं। मिठाई, फूल, बैंड बाजा को एडवांस दिया जा रहा है।

एग्जिट पोल ने किसी को दी राहत तो किसी को टेंशन

मतदान के तुरंत बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल ने कई प्रत्याशियों को राहत दी है तो कई प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों का कहना है कि एग्जिट पोल गलत होने का भी इतिहास रहा है। कुछ कहते हैं कि जो हकीकत है उसी का रुझान सामने आता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।