बिहार MLC चुनाव: स्नातक क्षेत्र के मतों की गिनती 14 और शिक्षक की सात टेबल पर होगी, दोपहर तक रिजल्ट
बिहार MLC चुनाव: राज्य में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारी है। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्नातक क्षेत्र के मतों की गिनती 14 और शिक्षक की सात टेबल पर होगी।
पटना, प्रधान संवाददाता। पटना स्नातक एचं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना 27 अक्तूबर को होगी। स्नातक के लिए 14 मतगणना टेबल तथा पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सात मतगणना टेबल निर्धारित किए गए हैं। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। शनिवार को सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पटना में स्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने वज्रगृह की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली तथा आगामी 27 अक्तूबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने वज्रगृह की सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी तंत्र का जायजा लिया। साथ ही, मतगणना के दिन आवश्यक व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधों तथा मतगणना प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।
आचार संहिता उल्लंघन में दो प्राथमिकी दर्ज
पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत विधान परिषद चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। दोनों मामलों में पटना सदर के अंचलाधिकारी अनुज कुमार ने साइबर थाने में आवेदन दिया है। मामला जनसुराज समर्थित प्रत्याशी दिव्या ज्योति और राजद समर्थित प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार से जुड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आवेदन के अनुसार सूचना मिली कि 22 अक्टूबर की शाम करीब 4:10 बजे सूचना मिली कि एमएलसी प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार के एक साक्षात्कार को यूट्यूब चैनल से फेसबुक पर प्रसारित किया जा रहा है। इसमें कथित तौर पर फर्जी मतदाताओं की पहचान करने और पैसे देने की बात कही गयी है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया गया है। इसी दिन शाम 6:34 बजे जनसुराज के नाम से संचालित एक्स हैंडल पर एमएलसी प्रत्याशी दिव्या ज्योति को भारी मतों से विजयी बनाने संबंधी पोस्ट किया गया है।