प्रशांत किशोर पर जवाबी हमला: अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा, संजय जायसवाल ने कर दिया केस

प्रशांत किशोर द्वारा एनडीए के आरोपों पर जवाबी हमले शुरू हो गए हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने पीके को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है। वहीं, संजय जायवाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए के नेताओं पर आरोपों की बौछार करने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर सत्ताधारी नेताओं ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद संजय जायसवाल ने पीके पर बेतिया कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया है। वहीं, नीतीश सरकार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कोटे से वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है।

बेतिया के सीनियर वकील राजन कुमार चतुर्वेदी ने मंगलवार को कहा कि सीजेएम के इंचार्ज कोर्ट में एसीजेएम प्रथम प्रतीक आनंद द्विवेदी के समक्ष सासंद संजय जायसवाल की ओर से परिवाद दायर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर ने बेतिया में 27 अगस्त को संजय जायसवाल को टटपुंजिया नेता कहा था। पीके ने यह भी आरोप लगाया था कि अपने पेट्रोल पंप के चलते भाजपा सांसद ने फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। जब वह बना तो उसका अलाइनमेंट बदल दिया गया।

परिवाद में कहा गया कि प्रशांत किशोर के इस बयान से भाजपा सांसद की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हैं। जायसवाल ने पीके के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। साथ ही कहा कि इस मामले में उनकी ओर से पीके को 1 सितंबर को कानूनी नोटिस भेजा गया था। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने अपने बयान से इनकार नहीं किया है। बल्कि स्थानीय लोगों से जानकारी हासिल किए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह दावा किया था।

अशोक चौधरी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस वहीं, एनडीए के एक और नेता मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। पीके ने बीते शनिवार को आरोप लगाया था कि चौधरी ने 2 साल में अवैध रूप से 200 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा कर ली। मंत्री ने इन आरोपों को गलत करार देते हुए प्रशांत किशोर से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। साथ ही ऐसा न करने पर मानहानि का मुकदमे की चेतावनी दी है।