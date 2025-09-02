जीविका दीदियों की सफलता गिनाएं, संजय झा ने कहा- सीएम महिला रोजगार योजना से जीडीपी भी बढ़ेगी

बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीएम महिला रोजगार योजना न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि बिहार की GDP में उछाल लाएगी। पार्टी प्रवक्ता मीडिया डिबेट्स में मजबूती के नीतीश सरकार की उपलब्धियां बताएं।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 2 लाख 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से न सिर्फ वे आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि यह बिहार की जीडीपी में भी जबर्दस्त उछाल लाएगी। झा जदयू के प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मीडिया डिबेट्स में प्रवक्ताओं को पूरी मजबूती के साथ नीतीश सरकार की उपलब्धियों को सामने रखना है। विपक्ष की दिशाहीन बहसों में उलझने के बजाय हमें अपनी बात रखनी है। जीविका दीदियों ने आज बिहार के विकास का नया इतिहास रचा है। हर मंच पर जीविका दीदियों की सफलता और भूमिका को प्रमुखता से रखना होगा।

आपको बता दें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त में 10000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि राज्य के हर परिवार की एक महिला को दी जाएगी। इसके लिए कोई पात्रता नहीं रखी गई है। चुनाव से पहले यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा, रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि महिला रोजगार योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में 2.70 करोड़ परिवार हैं। इन परिवार की कोई भी एक महिला सदस्य जो आवेदन करेंगी, उन्हें तत्काल 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। जिसके बाद महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये आना शुरू हो जाएंगे।

इस योजना के लिए हर वर्ग और जाति की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। जो महिलाएं इस रकम से रोजगार करेंगे। उनको मदद के तौर पर 2 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। लेकिन इसके लिए आंकलन किया जाएगा। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। चुनाव से पहले नीतीश सरकार की इस योजना को मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है।