पार्षद से महामहिम तक; असंबली टिकट कटा तो क्या बोले नंदकिशोर यादव? BJP ने गवर्नर बनाया
नागालैंड के राज्यपाल बने नंदकिशोर यादव ने 1978 में पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद से राजनीति में कदम रखा। वह पटना साहिब से सात बार विधायक रहे।
नंदकिशोर यादव को नगालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। 1978 में पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद से राजनीति में कदम रखने वाले पटना सिटी निवासी नंदकिशोर यादव प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष (1998 से 2003) , राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वह पटना साहिब से सात बार विधायक रहे। पिछले साल विस चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तब उन्होंने कहा था कि वह पार्टी के फैसले के साथ हैं।
नंदकिशोर यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। फरवरी 2024 में उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। लेकिन 2025 के चुनाव में उनका टिकट कट गया। पटना साहिब से बीजेपी ने रत्नेश कुमार को टिकट दे दिया। इस पर नंदकिशोर यादव की भावुक प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने इसके लिए बगावत के बदले पार्टी के फैसले को शिरोधार्य कर लिया। वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था- मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। अब नई पीढ़ी का स्वागत है। पटना साहिब की जनता ने लगातार सात बार विधायक बनाया। जो स्नेह और प्यार जनता ने दिया उसे भूल नहीं सकता। सबका आभार। नंदकिशोर यादव ने उम्मीद जताई थी कि भाजपा ने जरूर उनके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। शायद पार्टी के प्रति इसी निष्ठा को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने नंद किशोर यादव को यह तोहफा दिया है।
नंदकिशोर यादव का जन्म 26 अगस्त 1953 को हुआ। उनके परदादा झालो सरदार एक जमींदार थे और शेर पालते थे। दादा रामदरस राय पशु और पक्षी के प्रेमी थे और उनके प्रजनन पर काफी खर्च किया। उनके पिता पन्ना लाल यादव व्यवसाई थे। नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख बिहारी राजनीतिज्ञ हैं। वे फरवरी 2024 में बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पटना साहिब से सात बार विधायक रहे। इससे पहले नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। 1970 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से करियर की शुरुआत की। 1974 के जेपी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई।
नंद किशोर यादव की पॉलिटिकल पारी एक नजर में
अवधि जिम्मेदारी
1978- पटना नगर निगम के पार्षद
1982- पटना नगर निगम के उप महापौर
1990- भारतीय जनता युवा मोर्चा , बिहार के अध्यक्ष
1995- भारतीय जनता पार्टी, बिहार के महासचिव
1998-2003- भारतीय जनता पार्टी, बिहार के अध्यक्ष
1995-2010- पटना पूर्व से बिहार विधानसभा के सदस्य
2010-2025- पटना साहिब विधानसभा से बिहार विधानसभा के सदस्य
2005-08- बिहार सरकार में सड़क निर्माण एवं पर्यटन मंत्री
2008-10- बिहार सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
2010-13- बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री
2013-15- बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता
2017-20- बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री
2024-2025- बिहार विधानसभा के अध्यक्ष
2026- नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त
आठ राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
गुरुवार की रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत आठ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति कार्यालय की अधिसूचना के मुताबिक, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना और तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लद्दाख भेजा गया है। उनकी जगह तरनजीत सिंह सिंधु लेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता को हिमाचल का राज्यपाल बनाया है। बंगाल में विस चुनावों की तैयारियों के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार शाम इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
