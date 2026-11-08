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बंशीधर और राहुल की शपथ को विधान परिषद तैयार; भाजपा मेंबरशिप विवाद दरकिनार

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा की सदस्यता लेने के विवाद के बावजूद बिहार विधान परिषद छठ के बाद निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज समेत 8 एमएलसी के शपथ की तैयारी में जुट गया है। राजद और जन सुराज की आपत्ति तकनीकी आधार पर दरकिनार हो गई।

Samrat Choudhary BJP Banshidhar Brajwasi Rahul Raj MLC
सीएम सम्राट चौधरी के साथ राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी (फाइल फोटो)

बिहार विधान परिषद छठ महापर्व के बाद शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के लिए संपन्न चुनाव से जीतकर आए नए और पुराने विधान पार्षदों को शपथ दिलाने की तैयारियों में जुट गया है। पुराने एमएलसी का कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए संभावना है कि 18 नवंबर को निर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाई जाए। तिरहुत ग्रेजुएट सीट से जीते निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट से जीते निर्दलीय राहुल राज को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की कथित सदस्यता लेने के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग तकनीकी आधार पर दरकिनार कर दी गई है, जिससे भाजपा और दोनों एमएलसी बाद में पलट गए थे।

विपक्ष से राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज पार्टी ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय को मांगपत्र सौंपकर एक निर्दलीय द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता लेने के आधार पर दोनों की विधान पार्षदी खत्म करने की मांग की थी, लेकिन तकनीकी मसला यह फंस गया कि जब दोनों ने शपथ ही नहीं ली तो सदस्यों पर लागू दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई कैसे हो सकती है।

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विधान परिषद सूत्रों के अनुसार जो शपथ लेकर सदन का सदस्य बन गए हों, कानून के तहत उन पर कार्रवाई होती है। राहुल राज पहली बार जीते हैं और शपथ ना लेने के कारण तकनीकी रूप से अभी सदस्य नहीं हैं। उनकी सीट से तकनीकी रूप से अफाक अहमद 16 नवंबर तक एमएलसी हैं। जिस तारीख को राहुल नहीं, अफाक सदस्य हैं, उस दिन कथित विवाद के आधार पर कार्रवाई संभव नहीं है। वहीं, बंशीधर ब्रजवासी विधान पार्षद हैं, लेकिन उनका मौजूदा कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म हो रहा है। बंशीधर के ऊपर दल-बदल कानून के तहत कोई भी कार्यवाही बतौर सदस्य इसी कार्यकाल के लिए चल सकती है, जो 16 नवंबर के बाद स्वतः खत्म हो जाएगी।

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विधान परिषद सचिवालय ने नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण का प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। विधान परिषद में नये सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही सदन के अंदर कई चेहरे बदल जाएंगे। विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सभी चार सीटों पर निवर्तमान एमएलसी के चुनाव हार जाने के कारण नये चेहरे दिखेंगे।

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पिछले 30 वर्षों से विधान परिषद सदस्य रहे भाजपा के नवल किशोर यादव नहीं दिखेंगे। कांग्रेस के मदन मोहन झा भी सदन में नहीं होंगे। तिरहुत टीचर से सदस्य रहे सीपीआई के संजय सिंह एवं सारण शिक्षक सीट से सदस्य जन सुराज पार्टी के अफाक अहमद भी हार गए हैं। इनकी जगह जीतकर आए राजद के संजीव कुमार, भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह, जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय और निर्दलीय राहुल राज शपथ लेंगे।

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स्नातक सीट से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी, भाजपा के एनके यादव, जदयू के नीरज कुमार पुराने चेहरे के रूप में पुन: सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। दरभंगा स्नातक सीट से जीते राजद के अनिल झा नये चेहरे के रूप में सदस्यता लेंगे। बिहार विधान परिषद का सचिवालय इन सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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