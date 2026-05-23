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8 लाख डिमांड, 6 लाख में सौदा, घूस की पहली किस्त के 3 लाख लेते धरा गया सासाराम का भ्रष्ट सीओ

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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परिमार्जन के लिए सीओ ने आठ लाख मांगे थे। सौदा छह लाख में तय हुआ। पहली किस्त तीन लाख लेने के लिए शुक्रवार को राजस्व कर्मी राकेश कुमार को शिवसागर क्षेत्र के मोरसराय में सीओ आवास पर बुलाया गया था।

8 लाख डिमांड, 6 लाख में सौदा, घूस की पहली किस्त के 3 लाख लेते धरा गया सासाराम का भ्रष्ट सीओ

बिहार के सासाराम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 3 लाख घूस लेने के आरोप में सासाराम सदर के सीओ आकाश रौनियार को गिरफ्तार कर लिया। सीओ के निजी कर्मी सोनू कुमार तथा सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक सतीश कुमार को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। सीओ पर अपने ही राजस्व कर्मचारी से घूस मांगने का आरोप है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

परिमार्जन के लिए सीओ ने आठ लाख मांगे थे। सौदा छह लाख में तय हुआ। पहली किस्त तीन लाख लेने के लिए शुक्रवार को राजस्व कर्मी राकेश कुमार को शिवसागर क्षेत्र के मोरसराय में सीओ आवास पर बुलाया गया था। निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि सीओ ने राशि लेने के लिए निजी कर्मी सोनू कुमार को भेजा था। जैसे ही सोनू ने तीन लाख लिये, निगरानी ने उसे दबोच लिया। इसके बाद सीओ को गिरफ्तार कर लिया गया।

निगरानी की दूसरी टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक सतीश कुमार को 20 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि संझौली पीएचसी में कार्यरत अकाउंटेंट सुनीता कुमारी से पदस्थापन के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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