घूसखोर जमादार 29 हजार लेते गिरफ्तार, शराबबंदी कानून की आड़ में 50 हजार मांग रहा था

निगरानी टीम ने बेगूसराय के साहेबपुरकमाल थाने में तैनात एएसआई(जमादार) को 29 हजार रुपए घूस लेते दबोच लिया। आरोपी ने शराब के केस से नाम हटाने के लिए कार मालिक से 50 हजार की डिमांड कर रहा था।

साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून की आड़ में निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय में एक घुसखोर पुलिस अफसर को दबोच लिया। पटना से आयी टीम ने साहेबपुरकमाल थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (जमादार)चंदन झा को 29 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम आरोप जमादार को अपने साथ पटना ले गयी है। वह घूस लेने के लिए पहले से चर्चित है।

निगरानी विभाग के डीएसपी मोहन कुमार ने बताया कि साहेबपुरकमाल गांव निवासी अमित कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गयी। शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को बताया था कि गत 15 अक्टूबर को पुलिस ने साहेबपुरकमाल गांव के गैस एजेंसी रोड से एक कार में लदी करीब 77 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को बताया कि उसने अपनी हुंडई कार 13 अगस्त को ही बेच दी थी जिसका शपथ पत्र भी दर्ज मुकदमे के अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत किया गया। लेकिन, अनुसंधानकर्ता ने केस से नाम हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर केस में नाम डाल देने की बात कही। वह डरा धमकाकर अमित कुमार से अवैध उगाही करना चाहता था।

26 अक्टूबर को हुई थी शिकायत इसी बात पर शिकायतकर्ता ने 26 अक्टूबर को निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करायी। इसके बाद निगरानी विभाग ने 29 अक्टूबर को शिकायत का सत्यापन किया। शिकायत सत्य पाये जाने पर निगरानी विभाग ने अपनी रणनीति बनायी और तब उक्त पुलिसकर्मी रंगेहाथ दबोचा गया। निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता सोमवार को 29 हजार रुपये लेकर साहेबपुरकमाल प्रखंड मुख्यालय द्वार पर पहुंचा। केमिकल युक्त रुपये एएसआई चंदन झा को दिया।