घूसखोर जमादार 29 हजार लेते गिरफ्तार, शराबबंदी कानून की आड़ में 50 हजार मांग रहा था
निगरानी टीम ने बेगूसराय के साहेबपुरकमाल थाने में तैनात एएसआई(जमादार) को 29 हजार रुपए घूस लेते दबोच लिया। आरोपी ने शराब के केस से नाम हटाने के लिए कार मालिक से 50 हजार की डिमांड कर रहा था।
साहेबपुरकमाल, निज संवाददाता। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून की आड़ में निगरानी विभाग की टीम ने बेगूसराय में एक घुसखोर पुलिस अफसर को दबोच लिया। पटना से आयी टीम ने साहेबपुरकमाल थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक (जमादार)चंदन झा को 29 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। निगरानी टीम आरोप जमादार को अपने साथ पटना ले गयी है। वह घूस लेने के लिए पहले से चर्चित है।
निगरानी विभाग के डीएसपी मोहन कुमार ने बताया कि साहेबपुरकमाल गांव निवासी अमित कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गयी। शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को बताया था कि गत 15 अक्टूबर को पुलिस ने साहेबपुरकमाल गांव के गैस एजेंसी रोड से एक कार में लदी करीब 77 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को बताया कि उसने अपनी हुंडई कार 13 अगस्त को ही बेच दी थी जिसका शपथ पत्र भी दर्ज मुकदमे के अनुसंधानकर्ता को प्रस्तुत किया गया। लेकिन, अनुसंधानकर्ता ने केस से नाम हटाने के बदले 50 हजार रुपये की मांग की। रुपये नहीं देने पर केस में नाम डाल देने की बात कही। वह डरा धमकाकर अमित कुमार से अवैध उगाही करना चाहता था।
26 अक्टूबर को हुई थी शिकायत
इसी बात पर शिकायतकर्ता ने 26 अक्टूबर को निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करायी। इसके बाद निगरानी विभाग ने 29 अक्टूबर को शिकायत का सत्यापन किया। शिकायत सत्य पाये जाने पर निगरानी विभाग ने अपनी रणनीति बनायी और तब उक्त पुलिसकर्मी रंगेहाथ दबोचा गया। निगरानी विभाग के डीएसपी ने बताया कि शिकायतकर्ता सोमवार को 29 हजार रुपये लेकर साहेबपुरकमाल प्रखंड मुख्यालय द्वार पर पहुंचा। केमिकल युक्त रुपये एएसआई चंदन झा को दिया।
पैसा थामते ही निगरानी टीम ने दबोचा
ज्यों ही एएसआई ने रुपये लिया त्यों ही निगरानी टीम ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा। थाना के पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी से आसपास मौजूद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धीरे-धीरे सब स्पष्ट हो गया कि एएसआई चंदन झा को निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगेहाथ पकड़ लिया है। निगरानी के हत्थे चढ़ा चंदन झा पहले भी अपने काले कारनामों की वजह से चर्चा में रहा है और उसका डिमोशन हो चुका है। वह पुलिस जिला नवगछिया के नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरहा गांव का निवासी बताया जा रहा है। निगरानी टीम आरोपी जमादार से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें