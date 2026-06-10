टेंडर घोटाला: भ्रष्ट अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, तारिणी दास और उमेश सिंह अरेस्ट, विजिलेंस का बड़ा ऐक्शन

टेंडर घोटाला: ईडी की छापेमारी में तारिणी दास के ठिकानों से करीब 8.50 करोड़ नकद, मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों से दो करोड़ नकद और उमेश कुमार सिंह के ठिकाने से करीब एक करोड रुपये नकद बरामद हुए थे।

बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी ईकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा तीन आरोपित अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी की छापेमारी में तारिणी दास के ठिकानों से करीब 8.50 करोड़ नकद, मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों से दो करोड़ नकद और उमेश कुमार सिंह के ठिकाने से करीब एक करोड रुपये नकद बरामद हुए थे। इसके अलावा भी इनके खिलाफ टेंडर घोटाले में कई संलिप्तताएं सामने आई हैं।

तीनों अफसरों पर संगीन आरोप छापेमारी के बाद विशेष निगरानी इकााई ने तरिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश कुमार सिंह के खिलाफ अपने पद का गलत इस्तेमाल कर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का केस दर्ज किया था। आरोप है कि सीताामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त के पद पर रहते हुए मुमुक्षु चौधरी ने रिशु श्री की कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दिए थे और रिश्वत ली थी। तारिणी दास पर भी कमीशन लेने का आरोप है। उमेश कुमार सिंह पर ठेकेदारों तथा एजेंसियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने और बिलों के भुगतान में मोटी कमाई करने का आरोप लगा।

रिशु श्री से जुड़े ठेकों में भ्रष्टाचार की हो रही जांच दरअसल ठेकेदार रिशु श्री प्रकरण के बाद बिहार सरकार के विभिन्न कार्य विभागों में ठेकों की गड़बड़ियां खंगाली जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रिपोर्ट पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) पहले से ही बुडको, जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग आदि से जुड़े ठेकों की जांच कर रही थी। अन्वेषण ब्यूरो ने भी कई विभागों में ठेकों में मिली गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है।

विशेष निगरानी इकाई ने सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामले में ठेकेदार रिशु श्री और उनकी कंपनियों से जुड़े कई योजनाओं को खंगाला है। इसमें जल संसाधन विभाग के वीरपुर (सुपौल) में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर से जुड़े ठेके से लेकर सहरसा नगर निगम में डस्टबिन सहित अन्य उपकरणों की खरीद से जुड़े मामले शामिल हैं। ईडी की रिपोर्ट पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नालों के जैविक उपचार को लेकर जारी योजनाओं में गड़बड़ी की भी जांच हो रही है। इन मामलों में ठेकेदार रिशु श्री, बिप्रसे अधिकारी मुमुक्षु चौधरी सहित कुछ IAS अधिकारी भी आरोपित हैं।