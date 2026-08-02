बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्री के सामने भ्रष्ट कर्मचारी ने मांगी रिश्वत, तुरंत हो गया बर्खास्त
बिहार के एक और भ्रष्ट कर्मचारी पर गाज गिरी है। इस कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के एक कैबिनेट मंत्री के सामने ही घूस की मांग कर डाली। इस बात से नाराज मंत्री कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया।
बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। अब एक भ्रष्ट कर्मचारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक कैबिनेट मंत्री के सामने ही घूस मांग ली। इसपर अब मंत्री ने तगड़ा ऐक्शन लिया है। दरअसल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान के निर्देश पर सीतामढ़ी स्थित जिला कल्याण कार्यालय में तैनात डाटा इंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया। शनिवार को मंत्री के आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में सोनवर्षा थाना क्षेत्र से आए शिकायतकर्ता ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की अनुदान राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।
इस पर मंत्री पासवान ने तुरंत वहीं से मोबाइल का स्पीकर ऑन कर फोन लगाने को कहा। जब शिकायतकर्ता ने फोन लगाया तो डाटा इंट्री ऑपरेटर ने अनुदान राशि के भुगतान के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की। मंत्री ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी को संबंधित कर्मी चंदन कुमार को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। उधर सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी ने बेल्ट्रोन को पत्र लिखकर उक्त संविदा कर्मी को बर्खास्त करने को कहा है।
रिश्वत मांगने वाली कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे : मंत्री
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों को मिलने वाली अनुदान राशि पारदर्शी, समयबद्ध और बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराई जाए, ताकि जरूरतमंदों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौके पर मंत्री लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट कहा कि सरकार गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले किसी भी अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई सरकार की प्राथमिकता है।