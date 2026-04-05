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नेपाल से बंगाल तक भ्रष्ट डीएसपी गौतम की संपत्तियां; गर्लफ्रेंड की जमीन, कार भी EOU की रडार पर

Apr 05, 2026 09:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नेपाल और पश्चिम बंगाल में भी डीएसपी गौतम की संपत्तियों के सुराग मिले हैं। इसे  लेकर ईओयू मुख्यालय के स्तर पर स्थानीय सिविल एवं पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा गया है।

नेपाल से बंगाल तक भ्रष्ट डीएसपी गौतम की संपत्तियां; गर्लफ्रेंड की जमीन, कार भी EOU की रडार पर

Bihar Crime News: आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार की बेनामी संपत्तियों और निवेश को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) खंगाल रही है। इसको लेकर ईओयू की तीन अलग टीम बनाई गई। इसके अलावा नेपाल और पश्चिम बंगाल में भी उनकी संपत्तियों के सुराग मिले हैं। इसको लेकर ईओयू मुख्यालय के स्तर पर स्थानीय सिविल एवं पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा गया है।

ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ईओयू की एक टीम किशनगंज में पिछले छह दिनों से लगातार कैंप कर एसडीपीओ की बेनामी संपत्तियों को लेकर मिले तथ्य व सूचनाओं को सत्यापित करने के काम में जुटी है। 31 मई को एसडीपीओ के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद से ही यह टीम किशनगंज एवं पूर्णिया में मिली उनकी संपत्तियों का सत्यापन कर रही है। इसको लेकर संबंधित कार्यालयों व संगठनों से फीडबैक लिया जा रहा है। दूसरी टीम को अररिया, मुंगेर और पटना में मिली उनकी संपत्तियों के सत्यापन कार्य में लगाया गया है। तीसरी टीम जल्द ही दिल्ली जायेगी, जो दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम और नोएडा में मिली उनकी संपत्तियों के सत्यापन का काम करेगी।

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कई माफिया और सफेदपोशों की संपत्तियां भी खंगाली जाएगी

किशनगंज एसडीपीओ के आय से अधिक संपत्ति से जुड़े दर्ज मामले की छानबीन के दौरान ईओयू को कई माफिया और सफेदपोशों से उनके संबंधों की जानकारी मिली है। एसडीपीओ के नंबरों से दूसरे नंबरों पर दिन भर में 50 बार कॉल किए जाने संबंधित साक्ष्य मिले हैं। इन सबका भी सत्यापन हो रहा है। जांच में पता चला है कि एसडीपीओ ने दूसरों के नाम, संस्था व उनके परिवार के लोगों के नाम पर कई जगह बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। ऐसे में उनसे संबंध रखने वाले माफिया व सफेदपोशों की संपत्तियां भी खंगाली जायेगी।

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घरेलू सहयोगी(गर्लफ्रेंड) की संपत्ति की भी हो रही जांच

एसडीपीओ ने अपनी महिला मित्र शगुफ्ता के नाम पर सात भूखंड खरीदे थे। जांच में उनकी घरेलू महिला सहयोगी के नाम पर भी संपत्तियां होने के प्रमाण मिले हैं। इन सबकी जांच कराई जा रही है। मामला प्रमाणित होने पर एसडीपीओ पर शिकंजा और कसेगा। पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव की वजह से ईओयू को बंगाल से जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है।

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ईओयू के समक्ष एसडीपीओ होंगे पेश

एसडीपीओ गौतम कुमार सोमवार को ईओयू के पटना कार्यालय में पेश होंगे। छापेमारी के दौरान ही उनको नोटिस देकर सोमवार को पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान एसपी स्तर के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। वहीं, मंगलवार को डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होने की नोटिस दी गयी है।

प्वाइंटर

- एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम किशनगंज में कर रही कैंप

- दूसरी अररिया, मुंगेर और पटना की संपत्तियों का कर रही सत्यापन

- दिल्ली, गुरुग्राम व नोएडा की संपत्तियों को खंगालने जाएगी तीसरी टीम

- माफिया और सफेदपोशों से एसडीपीओ के संबंधों की भी हो रही जांच

- नोटिस पर आज ईओयू कार्यालय में उपस्थित होकर रखेंगे अपना पक्ष

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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