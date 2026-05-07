करोड़पति निकला बिहार का भ्रष्ट रजिस्ट्रार, बीवी के नाम पर जमीन, सोने के बिस्किट और महंगी गाड़ियां भी खरीदी

ईओयू के मुताबिक, अमरेंद्र कुमार ने अपनी गृहिणी पत्नी नीता कुमारी के नाम पर सिलीगुड़ी शहर की पॉश सोसाइटी में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से 25 कट्ठा भूखंड खरीदा है। जिला अवर निबंधक ने 2021 में पटना के आशियाना-दीघा रोड स्थित मुख्य मार्ग पर राज अपार्टमेंट में 65 लाख रुपये से फ्लैट खरीदा है।

आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी बिहार के सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के पास 10 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति मिली है। बुधवार को पटना, सुपौल और सारण स्थित पांच ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने छापेमारी की। इस दौरान उनके पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छह करोड़ रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी निवेश, दो गोल्ड बिस्किट सहित करीब 1.25 करोड़ रुपये के गहने और महंगी गाड़ियां खरीदने का पता चला है। ईओयू के मुताबिक, अमरेंद्र कुमार ने अपनी गृहिणी पत्नी नीता कुमारी के नाम पर सिलीगुड़ी शहर की पॉश सोसाइटी में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से 25 कट्ठा भूखंड खरीदा है।

यह भूखंड किशनगंज के निलंबित थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के चिह्नित भूखंड के नजदीक ही है। कागज पर इसका भुगतान चार करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि जांच टीम के मुताबिक इस भूखंड की बाजार कीमत छह करोड़ रुपये से अधिक है। इसकी घेराबंदी पर भी करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ईओयू को इसके भुगतान किए जाने संबंधित साक्ष्य मिले हैं।

फ्लैट की सज्जा में डेढ़ करोड़ खर्च जिला अवर निबंधक ने 2021 में पटना के आशियाना-दीघा रोड स्थित मुख्य मार्ग पर राज अपार्टमेंट में 65 लाख रुपये से फ्लैट खरीदा है। इस फ्लैट की साज-सज्जा पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। उन्होंने अपनी सास गायत्री देवी के नाम पर 2016 में सोनपुर (सारण) में 4.5 लाख रुपये में तीन कट्ठा जमीन खरीदी है। ईओयू की जांच में अवर निबंधक द्वारा रिसॉर्ट व्यवसाय में भी निवेश करने की जानकारी मिली है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है।

ड्राइवर के नाम पर खरीदी दो स्कॉर्पियो ईओयू की जांच में पता चला है कि जिला अवर निबंधक ने 2023 और 2024 मॉडल की दो स्कॉर्पियो और दो लाख रुपये मूल्य की एक स्कूटी खरीदी है। स्कॉर्पियो खरीदने में करीब 42 लाख रुपये खर्च किए गए। ईओयू सूत्रों के मुताबिक अमरेंद्र कुमार ने काली कमाई छिपाने के लिए दोनों स्कॉर्पियो अपने ड्राइवर के नाम पर खरीदी है। ऐसे में ईओयू ड्राइवर को भी बुला कर पूछताछ करेगी। ईओयू की प्रारंभिक जांच में जिला अवर निबंधक के पास आय से 1.10 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति पाई गयी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच की गयी। यह उनकी ज्ञात आय से लगभग 65 फीसदी अधिक पायी गई।