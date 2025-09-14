धनकुबेर डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र मिश्रा सस्पेंड, विजिलेंस रेड में मिली थी करोड़ों की अवैध पॉपर्टी
वीरेन्द्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया गया है।
बिहार सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले के भ्रष्टाचार में धरे गए तिरहुत क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण को विभाग ने निलंबित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने निलंबित करते हुए निर्देश जारी किया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय सारण प्रमंडल का आरडीडीई कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
निदेशक (प्रशासन) , मनोरंजन कुमार,ने यह निर्देश दिया है। निदेशक ने जारी पत्र में कहा है कि विशेष निगरानी इकाई, पटना द्वारा वीरेन्द्र नारायण, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध आय से अधिक धनार्जन के आरोप में आवास एवं अन्य स्थानों पर 11 सितंबर को छापेमारी की गयी है। श्री नारायण के पास आय से अधिक सम्पत्ति प्राप्त होने की सूचना प्राप्त है। भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी तरीके से धन कमाने का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम के प्रावधानों के विपरीत है।
ऐसे में वीरेन्द्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनको प्रावधानों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अलग से प्रारंभ की जाएगी।
11 सितम्बर को तिरहुत प्रमंडल के आरडीडीई वीरेन्द्र नारायण के पूर्णिया स्थित आवास पर आठ घंटे से विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी चली। सदर थाना के रामबाग के करीब सरना चौक के पास करीब 15 कट्ठा जमीन में आरडीडीई की विशाल विल्डिंग है। जहां फिल्हाल दो परिवार एवं दो छात्र किराए पर रह रहे हैं। सुबह सात बजे के आसपास एसवीयू के डीएसपी सुधीर कुमार के नेतृत्व में दस की संख्या में पहुंचे टीम के सदस्य यहां पहुंचे थे। काफी देर तक भवन के ऊपरी तल्ले में स्थित आरडीडीई के आवास की चाबी की खोज की गई। बाद में भट्ठा बाजार स्थित उनके ससुराल से चाबी मंगाकर रेड शुरू की गई। इसके अलावे उनके पटना आवास और मुजफ्फरपुर कार्यालय में भी रेड किया गया। आरोपी के पास करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के सबूत मिले।